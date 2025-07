„Ez a prioritás” – Wolff elmondta az igazat a Verstappennel való titkos találkozójáról

Nincs nyugalom a Red Bull háza táján. A Brit Nagydíj után azonnali hatállyal leváltották a 2005 óta regnáló csapatfőnököt, Christian Hornert, amiben az is közrejátszhatott, hogy a pályán nem jönnek az eredmények. A válság itt nem áll meg, további fejleményként az energiaitalosok elveszíthetik legnagyobb értéküket, Max Verstappent, akit hiába köt 2028 végéig szerződés az istállóhoz, bizonyos záradékok lehetővé tennék a távozását.

Wolff figyeli Verstappent, de várhatóan jövőre nem lesz a holland főnöke Fotó: AFP/Ben Stansall

Verstappen viszi a hátán a Red Bullt

Míg a csapattársai csak szenvednek a döcögő autóban, addig a négyszeres világbajnok a hátán viszi az alakulatot, amely vb-címről már egyik fronton sem álmodozik. Verstappen lassan három futamgyőzelemnyi, jelenleg 69 pontnyi hátrányban van az éllovas Oscar Piastrihoz (McLaren) képest, a Red Bull pedig csak negyedik, lassan 300 ponttal kullog a McLaren mögött.

A jövő nem tűnik fényesnek, ezért is merülhettek fel pletykák a holland pilóta lehetséges búcsújáról. A célállomás pedig nem lenne más, mint a Mercedes , amelynek csapatfőnöke, Toto Wolff már Lewis Hamilton távozásának bejelentése után nyilvánosan epekedett Verstappen után, még ha elmondása szerint azonnal el is döntötte, hogy Kimi Antonellit ülteti a Ferrarihoz igazolt hétszeres világbajnok helyére.

A 18 éves olasz most George Russell oldalán versenyez, de erősen kérdéses, hogy ez lesz-e a pilótafelállás jövőre is. Mindkettejüknek az év végén jár le a szerződése, és utóbbi már többször is elismerte, zavarja, hogy még nem hosszabbítottak vele, miközben Verstappennel is tárgyalnak. És ha a címvédő valóban a Mercedesnél kötne ki, Russell-lel aligha férnének meg egymás mellett: a két versenyző köztudottan nincs jóban egymással.

Wolff Russellre és Antonellire szavaz

De Wolff szerint egyelőre nem is kell ilyesmivel foglalkozni, ő jelenlegi pilótapárosával képzeli el a jövőt.

Egyeztettünk egymással az elmúlt hetekben és hónapokban, szóval mindketten tisztában vannak a jelenlegi helyzettel. Az irány egyértelműen az, hogy George-dzsal és Kimivel szeretnénk folytatni. Ez a prioritásunk. Persze nem lehet figyelmen kívül hagyni Maxot és az ő terveit. Ezt megtettük, de azt hiszem, hogy nem várhatók nagy meglepetések

– szögezte le a Mercedes csapatfőnöke.

Wolff figyelmét az sem kerülte el, hogy olyan fotók söpörtek végig a közösségi médián, amelyek őt ábrázolják, ahogy Szardínián éppen Verstappen magánrepülőjére szállt fel. Az osztrák tiszta vizet öntött a pohárba a titkos találkozóról.

– Újdonság, hogy az emberek repülőgépes fotómontázsokat kreálnak. Ilyesmivel még nem találkoztam korábban. De ha valakivel egymás közelében nyaraltok, az még nem jelenti azt, hogy együtt fogtok dolgozni a Forma–1-ben. Mi mindig jól kijöttünk egymással, az pedig csupán a véletlen műve, hogy ugyanazokon a helyeken szeretünk vakációzni – magyarázta Wolff.