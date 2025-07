Verstappen és Toto Wolff titkos találkozója – miattuk rúghatták ki Hornert?

Felröppentek olyan találgatások is, hogy a két jacht szó szerint egymás mellett állt meg, sőt, névtelen források már egy ötéves szerződés lehetőségét is belengették – ezek azonban hamis információk. A német Bild ezzel szemben úgy tudja: a nyaralás időzítése csupán a véletlen műve, és Mercedes-közeli forrásaik szerint Verstappen és Wolff nem is találkoztak egymással a szigeten.