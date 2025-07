Irány a rivális? Már a kirúgása előtt Horner megszerzése volt a téma

Azonnali hatállyal felmentették a munkavégzés alól a Red Bull-istálló csapatfőnökét, Christian Hornert – jelentette be a Forma–1-es csapat szerdán. Bár húsz év alatt 14 világbajnoki címet szerzett az alakulattal, mostantól már nem ő irányítja az istállót, és a döntésekbe sem szólhat bele. Jelenleg ugyan még a Red Bull alkalmazottja marad, hiszen 2030-ig szól a szerződése, de a csapatfőnöki feladatokat már Laurent Mekies, a Racing Bulls korábbi vezetője látja el. Egyelőre nem tudni, mikor válik véglegessé Horner és a Red Bull szakítása, hiszen hosszú távú kontraktus köti az istállóhoz. Nem sokkal a hivatalos jelentés után az 51 éves csapatfőnök búcsújáról egy érzelmes videó is napvilágot látott.

Egyelőre nem tudni, hol folytatja a Forma-1-es Red Bull istállótól távozó Christian Horner (Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Rudy Carezzevoli)

Horner a Ferrarinál folytatja?

A brit szakember távozása után azonnal megindultak a találgatások, hol folytathatja pályafutását a Forma–1 egyik legsikeresebb csapatfőnöke. Sajtóhírek szerint Horner nem sokáig marad munka nélkül, sőt, már a Brit Nagydíj paddockjában is felmerült a neve több istállónál.

Christian Horner igazán kapósnak számít a piacon, hiszen közel 21 éves F1-es tapasztalattal rendelkezik, jó kapcsolatai vannak az FIA-val és a Forma–1-gyel, tudja, hogyan kell egy Red Bull méretű, világbajnoki címekért harcoló csapatot irányítani, és hogy mi szükséges a sikerhez.

A találgatások középpontjában természetesen a Ferrari áll, hiszen az olasz csapat már a 2010-es években is megkereste Hornert, ám akkor a brit szakember végül úgy döntött, a Red Bullnál marad. A közelmúltban John Elkann-nal, a Ferrari elnökével is tárgyalt, ám végül ismét hű maradt a Red Bullhoz, ahol saját elképzelései szerint irányíthatta a csapatot – egészen addig, amíg ez a részvényeseknek is megfelelt.

Most, hogy ismét szabad a piacon, sokan úgy vélik, a Ferrari újra megpróbálhatja megszerezni őt, bár egyelőre semmi sem biztos. Jelenleg Frédéric Vasseur pozíciója sem tűnik teljesen stabilnak az olasz istállónál, azonban Horner ellen szól, hogy nem beszél olaszul, nincsenek helyi kapcsolatai, és magas fizetési igénye is problémát jelenthet – az 51 éves csapatfőnök sajtóhírek szerint évi 15 millió fontot keresett az RB-nál.

Az olasz sajtó szerint, ha Vasseur valóban távozna, inkább Antonello Coletta, a WEC főnöke lehetne az utód, nem pedig Horner.

Más Forma–1-es csapatok neve is felmerült

Az Alpine-nál is felmerült Horner neve, különösen, hogy Flavio Briatore, aki régi ismerőse, jelenleg tanácsadóként dolgozik a csapatnál. Ugyanakkor a csapat már betöltötte a csapatfőnöki pozíciót Steve Nielsennel, így jelenleg kevés esély mutatkozik Horner érkezésére, főleg, hogy két „alfahím” ritkán fér meg egymás mellett.

A Brit Nagydíj hétvégéjén a paddockban már arról is szó esett, hogy a Cadillac, amely 2026-ban mutatkozik majd be a királykategóriában, szívesen látná Hornert vezetői pozícióban – számolt be róla a német Auto Motor und Sport. A Cadillac számára Horner tapasztalata és ismertsége óriási előnyt jelentene, különösen egy új csapat felépítése során.

Míg Graeme Lowdon jelenlegi csapatvezető neve leginkább csak a sportág bennfentesei számára ismert, Horner arca a Netflix-sorozatoknak köszönhetően világszerte ismertté vált, így a projekt presztízsét és súlyát is növelné.

Több forrás szerint Horner egyelőre nem siet új állást találni, és elképzelhető, hogy rövid pihenőt tart, mielőtt visszatérne a paddockba. A legtöbb szakértő szerint azonban csak idő kérdése, hogy újra vezető szerepben lássuk valamelyik csapatnál, hiszen tapasztalata és kapcsolatrendszere szinte pótolhatatlan a sportágban.