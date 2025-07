Gulácsi Péter nyílt hadüzenetet küldött, a dal címe mindennél többet mond + videó

A Bundesliga 2024/25-ös kiírásában az RB Leipzig nagy meglepetésre csak a hetedik helyen végzett, és semmilyen nemzetközi kupában nem indulhat. A lipcseiek a Bajnokok Ligájában is felsültek, az új rendszerű BL-lebonyolításban a 36 csapat között a 32. helyen estek ki, a nyolc meccsükből csak egyet nyertek meg, a további hetet elveszítették! Nem meglepő, hogy Lőw Zsolt sikertelen tűzoltása után már újvezetőedző, a 37 éves Ole Werner dirigál, a klub pedig a fiatalítás mellett tette le a voksát. A hírek szerint jó néhány idősebb játékos a tisztogatás áldozata lehet, így a 35 éves Gulácsi Péter és a 32 éves Willi Orbán is. S ha tőlük elköszönnének, akkor a klub a fizetésüket is megspórolná, ez sem mellékes körülmény.

Gulácsi Péter és Willi Orbán is ott van az RB Leipzig edzőtáborában (Forrás: RB Leipzig)

Gulácsi és Orbán marad az RB Leipzig csapatában?

Ugyanakkor a két magyar légiós az elmúlt szezonban az RB Leipzig legjobbjai közé számított. Mi több, Gulácsi a legjobb kapus lett a Bundesligában, Orbán pedig csapatkapitányként és öt góllal is segítette csapatát. Gulácsit ráadásul még egy, míg Orbánt két évig érvényes szerződés köti a klubhoz. A donaueschingeni edzőtáborban mindketten ott vannak.

Gulácsinak a posztján három riválisa van:

a 23 éves belga Maarten Vandevoordt,

a Salzburgból visszatért, 34 éves német Janis Blaswich

és a 31 éves Leopold Zingerle.

Az RB Leipzig Vandevoordtot tavaly januárban tízmillió euróért vette meg a belga Genktől, és kétségkívül nagy luxus lenne a kispadon tartani. A jelek szerint azonban Gulácsi fel akarja venni a versenyt vele. Egy Instagram-sztoriban fotómontázst tett közzé az edzéseken bemutatott védéseiről. Ám ennél is beszédesebb, hadüzenetként is értelmezhető volt a képeket aláfestő zene: az I'm Not Dead Yet (Még nem haltam meg) című dal Mike Posnertől – szúrta ki a Ripost.