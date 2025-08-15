La LigaMarcus RashfordReal Madrid-BarcelonaPremier League

La Liga: regisztrációs káosz és pénzügyi feszültség a rajt előtt

A La Liga új, 2025–26-os idénye már a rajt előtt botrányoktól hangos: több csapat a pénzügyi fair play korlátozásai miatt alig tudja regisztrálni játékosait. A klubok a liga vezetését, Javier Tebas elnököt bírálják, mondván, a szigorú szabályok miatt a La Liga menthetetlenül lemarad a Premier League mögött. A Barcelona és a Real Madrid új frontot nyitott az egymás elleni csatában a Barca tervezett amerikai kitelepülése miatt.

Novák Miklós
2025. 08. 15. 5:50
Megérkeztem! - mutatja büszkén Joan Garcia, a Barcelona új kapusa Fotó: URBANANDSPORT Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A La Liga rajtja előtt napokkal több klub drámai helyzetben találta magát a pénzügyi fair play szabályai miatt. A Sevilla például a minap még csupán 12 regisztrált játékossal rendelkezett, míg a Levante mindössze három futballistát tudott hivatalosan benevezni. A probléma nem kíméli az élcsapatokat sem: a Barcelonánál heteken át tartott a háború Marc-André ter Stegennel, aki el akarta titkolni a klub előtt az orvosi látleletét. Azért, mert amennyiben hivatalos diagnózis van arról, hogy egy játékos felgyógyulása több mint három hónapot vesz igénybe, akkor lehet helyette mást regisztrálni. Ter Stegen a titkolózással akarta megakadályozni Joan García leigazolását az Espanyoltól, különösen annak ismeretében, hogy Hansi Flick kimondta: García lenne az első számú kapus. Ter Stegen végül beadta a derekát, de könnyen lehet, hogy legfeljebb Király Kupa-meccseken láthatjuk, hiszen Wojciech Szczesny is hosszabbított. S ha ez nem lenne elég, friss hírként a Manchester Unitedtől kölcsönvett Marcus Rashford regisztrációja is nehézségekbe ütközik.

Marcus Rashford büszkén feszít a Barcelona mezében. A La Liga szigorú szabálya, a pénzügyi fair-play miatt azonban problémás a regisztrációja
Marcus Rashford büszkén feszít a Barcelona mezében. A La Liga szigorú szabálya, a pénzügyi fair play miatt azonban problémás a regisztrációja  Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A klubok vezetői egyre élesebben támadják Javier Tebast, a La Liga elnökét a túl merev a szabályok miatt. Sokan a Premier League példáját hozzák fel: az angol csapatok, élükön a Liverpoollal, akár 300-400 millió eurót is elköltenek egy nyár alatt. Spanyolországban ez elképzelhetetlen.

A kritikusok szerint ha a helyzet nem változik, a La Liga menthetetlenül lemarad a Premier League mögött pénzügyileg és sportszakmailag egyaránt.

A La Liga a Premier League árnyékában?

Az angol liga előnye már most látványos: a televíziós jogdíjak bevételei jelentősen meghaladják a spanyol adatokat, és a legnagyobb sztárok is inkább brit szerződést kötnek. Mindez a La Liga nemzetközi vonzerejét is gyengíti.

A helyzet frusztrálja a szurkolókat, akik a legjobb játékosokat szeretnék látni a pályán, nem a regisztrációs problémákról szóló híreket böngészni. A klubok pedig attól tartanak, ha a trend folytatódik, a spanyol futball presztízse tovább erodálódik.

Új front a Barcelona és Real Madrid háborújában

A Barcelona a rajt előtti héten jelentette be, hogy a Villarreal elleni, 2025. december 21-ére tervezett idegenbeli mérkőzését a miami Hard Rock Stadionban rendezné meg. Mi sem természetesebb, a Real Madrid minden követ megmozgat, hogy megakadályozza a komoly üzleti haszonnal kecsegtető akciót. Az ügy jelenleg a liga jogi bizottsága előtt van, egyesek szerint akár még politikai vitákat is generálhat a következő hónapokban.

A pénzügyi fair play árnyoldalai és előnyei

Javier Tebas szerint a szigor a spanyol labdarúgás érdekét és a La Liga hosszú távú stabilitását szolgálja. Az angol modell szerinte fenntarthatatlan, és idővel pénzügyi krízishez vezethet. A jelenlegi rendszer ugyan rövid távon fájdalmas, de arra ösztönzi a klubokat, hogy nagyobb mértékben építsenek saját akadémiáikra és fiatal tehetségeikre.

Ez a megközelítés különösen fontos lehet a spanyol futball identitása szempontjából: a La Ligában jóval kevesebb a légiós, mint a Premier League-ben, ami a helyi játékosok fejlődését és a nemzeti válogatott bázisának erősödését is segítheti.

A legfontosabb nyári játékosmozgások

Trent Alexander-Arnold már a klubvilágbajnokságon bemutatkozott a Real Madridban. Ő történetesen éppen a Premier League-ből, a Liverpooltól érkezett
Trent Alexander-Arnold már a klubvilágbajnokságon bemutatkozott a Real Madridban. Ő történetesen éppen a Premier League-ből, a Liverpooltól érkezett Fotó: AFP/Franck Fife

A pénzügyi fair play okozta gondok abban is megmutatkoznak, hogy a klubok a nyáron alig költöttek új emberekre. A Real Madrid lényegében ingyen szerezte meg Trent Alexander-Arnoldot a Liverpooltól, miként a Barcelona is inkább kölcsönvette Marcus Rashfordot. A Real Madrid a jövőbe fektetett be, amikor leigazolta a brazil csodagyereknek kikiáltott Mateus Silvát. A Sevilla a portugál Ricardo Sousával erősített.

KlubÉrkező játékosHonnanÖsszeg (millió €)
  • Real Madrid
Trent Alexander-ArnoldLiverpool6,2-10
  • Real Madrid
Dean HuijsenBournemouth62,5
  • Real Madrid
Álvaro CarrerasBenfica50
  • Barcelona
Joan GarcíaValencia20
  • Barcelona
Marcus Rashford (kölcsön)Manchester United
  • Sevilla
Ricardo SousaBenfica12

La Liga, az 1. forduló programja

péntek:
Girona–Rayo Vallecano 19.00
Villarreal–Oviedo 21.00

szombat:
Mallorca–Barcelona 19.30
Alavés–Levante 21.30
Valencia–Real Sociedad 21.30

vasárnap:
Celta Vigo–Getafe 17.00
Bilbao–Sevilla 19.30
Espanyol–Atlético Madrid 21.30

hétfő:
Elche–Real Betis 21.00

kedd:
Real Madrid–Osasuna 21.00

A Barcelona utolsó felkészülési mérkőzésén 5-0-ra kiütötte a Comót:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekhatárzár

Tízéves a déli magyar határzár

Horváth József avatarja

2015 nyarán Orbán Viktor miniszterelnök történelmi döntést hozott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.