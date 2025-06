Ítéletet mondtak Gulácsi Péterről Németországban – mit lép most a Lipcse?

„Sok mérkőzésen olyan volt, mint egy világítótorony a hiányosságok ködében” – ilyen költői képpel mondott ítéletet a Kicker Gulácsi Péter tavaszi teljesítményéről. A német szaklap közzétette az idény végén a kapusrangsorát, amely szerint jelenleg Gulácsi a Bundesliga legjobb kapusa.

Gulácsi Péter a Bundesliga legjobb kapusa a Kicker szerint (Fotó: CARMEN JASPERSEN / DPA)

A Kicker értékelése alapján három kapus volt, aki a tavasszal megütötte a nemzetközi klasszis szintet a Bundesligában, az első helyre rangsorolt Gulácsi mellett Gregor Kobel (Dortmund) és Nikola Vasilj (St. Pauli). Érdekesség, hogy a Bayern München klasszisa, Manuel Neuer csak a negyedik, és már nem „nemzetközi klasszis” a lap szerint.

Gulácsi Péter állt a rangsor élén az idény felénél, már az őszi szezon végén is, de a Kicker szerint a tavasza még annál is jobban sikerült.

„Egy összességében gyenge lipcsei szezonban a Kicker osztályzatai alapján még jobb félévet produkált, mint az ősszel, és az RB Leipzig kevés játékosa közé tartozott, akik a zavaros időkben is állták a sarat – dicsérik Gulácsit. – Csak a januári, viharos 3-3-as bochumi mérkőzésen vétett két hibát. Ezzel szemben ott voltak a magabiztos, kapott gól nélküli fellépései és jó teljesítményei például a Dortmund ellen (2-0) vagy Brémában (0-0).”

Meg meri tenni ezt a Lipcse Gulácsi Péterrel?

A Kicker azt is megjegyezte, hogy a Lipcse Gulácsi jó teljesítménye ellenére is lemaradt a nemzetközi kupaporondról. Épp emiatt terveznek most nagy átalakítást a klubnál, és német sajtóhírek szerint ennek Gulácsi is áldozatává válhat.

A magyar kapus egyrészt a klub legjobban fizetett játékosai közé tartozik, másrészt 35 évesen a karrierje vége felé közeledik, harmadrészt már ott van az utódja, az esélyre váró belga Maarten Vandevoordt, negyedrészt a szerződése jövő nyáron lejár, akkor valószínűleg mindenképpen távozna.

Lehet logikát találni abban, hogy miért most akarhatja leváltani a Lipcse Gulácsit, de meg merik ezt tenni a Bundesliga legjobb kapusával?