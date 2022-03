Nagy Tímea az olimpiai aranyérmeit is odaadná, ha négy gyereke lenne

Nagy Tímea első gyermeke, Csenge születése után, 2000-ben olimpiai aranyat szerzett az athéni olimpián, majd Luca világra jövetele után Athénban megvédte ötkarikás címét. Harmadikként érkezett Csanád, s nem sokkal később Nagy Tímea egyéni világbajnok lett. A Nemzeti Sportnak adott interjújában elárulta, hogy először fogalma sem volt, mi vár rá, mi történik a szülés után, hogyan viselkedik a teste, hogyan tud a gyermekével is foglalkozni és mellette edzeni. A második és harmadik gyermekem születése után viszont már nem voltak benne kérdőjelek, egyértelmű volt, hogy visszatér.

– Mindhárom várandósságom idején harminc-harmincöt kilót híztam. Ki akartam élvezni azokat a hónapokat, az volt az az időszak, amikor büntetlenül ehettem – és én nagyon szeretek enni. Akkor is szerettem. De így vagyok mindennel: élvezzük az életet! Ettem korlátlanul mindent, amit megkívántam. Az első gyerekemnél, Csengénél volt minden a legegyszerűbb, hiszen nem kellett másra figyelnem, ráadásul edzőmmel, Udvarhelyi Gáborral iskoláztunk a hetedik hónapig – egyetlen szabály volt: én szúrhattam, ő nem. Csináltuk ezt mindvégig úgy, azzal az elképzeléssel, hogy jól jöhet az elvégzett munka a szülés után. Mert ahogy mondtam, tényleg nem tudtam, tudtuk, mi is történik azután, ha megszületik Csenge.

Nagy Tímea és három gyermeke évekkel ezelőtt, még amikor ő aktívan sportolt Fotó: Mirkó István

Beszélt arról is, hogy miként sikerült a visszatérés, a gyerekek mennyire változtatták meg az értékrendjét, és arról is, hogy szomorú, mert szeretett volna negyedik gyerek után is visszatérni, de ez nem jött össze.

– Odaadnám mindkét olimpiai bajnoki címemet, ha négy gyerekem lenne… Nem mérhető össze a kettő, nekem nem a pályafutásom, hanem a magánéletem alakulása kapcsán van hiányérzetem, nagyon jó lett volna, ha a harmadik után érkezett volna a negyedik gyerkőc is.

Az interjúból kiderül az is, hogy mennyire tudta a mindennapi életben összeegyeztetni a sportolói és az anyai teendőket:

– Én ezeket a gondolatokat abszolút ki tudtam zárni. Csengénél volt a legegyszerűbb, aztán amikor ketten, majd hárman lettek, már valamivel nehezebb lett, hiszen folyamatosan csörgött a telefonom. De minden visszatérésem előtt leültem az edzőimmel, és megbeszéltem velük, jövök vissza, ám a gyerek az első: ha lázas, otthon maradok, ha szüksége van rám, megyek haza, s ebből nem engedek. Az is a megállapodás része volt, hogy ha csörög a telefonom, felveszem. Amúgy a telefont a terembe sem vihettük be, de mindenki megértette a helyzetemet.

Végül a kétszeres olimpiai bajnok elmondta, hogyan gondol vissza a pályafutására, és mit tanácsol annak a három tokiói olimpikonunknak, akik a játékok után jelentették be, hogy várandósak. A teljes interjút ide kattintva olvashatja el.

Borítókép: Nagy Tímea boldogan gondol vissza a pályafutására (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)