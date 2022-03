Szükség van az orosz hokira, ismerte be a nemzetközi szövetség

Továbbra is reménykedik az orosz–ukrán konfliktus diplomáciai megoldásában – nyilatkozta a TASZSZ orosz hírügynökségnek Luc Tardif, a Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) elnöke. Erről az után beszélt a sportvezető, hogy hétfőn az IIHF vezető testülete, a tanács kizárta az ez évi, májusi finnországi világbajnokságról az orosz és a fehérorosz válogatottat.

Az IIHF nemcsak a felnőtt férfi, hanem valamennyi korosztályban az orosz és fehérorosz férfi- és női válogatottakat és klubcsapatokat is büntette, eltiltva őket a nemzetközi tornákon való részvételtől, egyszersmind elvette a 2022. december 26. és 2023. január 5. között Novoszibirszkbe és Omszkba tervezett junior- (U20-) világbajnokság rendezési jogát Oroszországtól.

Ha Luc Tardif valóban úgy nyilatkozott, ahogy a TASZSZ idézi őt, azzal várhatóan bírálatot von magára.

További szankciók

Ahogy arra számítani lehetett, a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) is kizárta eseményeiről az orosz csapatokat az ukrajnai háború miatt. A FIBA döntéshozó szerve, a Central Board március 25-i ülésén határoz a folytatásról, míg az európai tagszervezet döntéseit a következő napokban jelentik be. Ekkor derül ki, hogy miként folytatódik a női Euroliga, melynek jövő kedden rajtoló negyeddöntőjében a Sopron Basket is érdekelt. A kontinentális elitsorozatban így később válik bizonyossá, hogy milyen következményei lehetnek a címvédő és veretlen Jekatyerinburg, valamint a Dinamo Kurszk kizárásának.

Az egyéni sportágakban továbbra is vegyes a kép. A Nemzetközi Sportlövőszövetség (ISSF) végrehajtó bizottsága is a teljes kizárás mellett döntött, a Nemzetközi Tornaszövetség (FIG) viszont engedélyezi az oroszok részvételét a soron következő dohai világkupaversenyen – de csak független indulókként.

Függetlenként a paralimpián is

Hasonlóan határozott a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) is. A pénteken kezdődő pekingi téli paralimpián az orosz és a fehérorosz versenyzők függetlenként, a paralimpiai zászló alatt indulhatnak, eredményüket az éremtáblázatba nem számítják be.

A paralimpia jövő vasárnapig tart. A magyar színeket egy versenyző képviseli Pekingben: a monosíző Dumity Richárd jövő csütörtökön óriás-műlesiklásban, két nappal később pedig szlalomban indul.

Távozó futballedzők

A háború miatt távozott posztjáról Daniel Farke, az orosz élvonalbeli Krasznodar labdarúgócsapatának vezetőedzője, aki egyetlen tétmérkőzésen sem irányította az együttest, hiszen csupán január 13-án nevezték ki a gárda élére, s a téli szünet azóta nem rendeztek fordulót. Kedden Farke honfitársa, Markus Gisdol is lemondott a Lokomotiv Moszkva vezetőedzői posztjáról.

Borítókép: Már a pekingi olimpián, a finnek ellen elvesztett döntőben térdre rogytak az oroszok (Fotó: MTI/Kovács Tamás)