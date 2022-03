Tornásznőink a 46 éves éves olimpiai bajnokkal is küzdenek Dohában

A világkupa-szériagyőztes Bácskay Csenge (Postás SE) ugrásban és gerendán, klubtársa, Peresztegi Nóra gerendán, az MTK Budapest kétszeres olimpikonja, Böczögő Dorina ugrásban, talajon és felemás korláton, míg klubtársa, Schermann Bianka felemás korláton és talajon nevezett. Bácskay és Schermann felkészülését sajnos betegség nehezítette, így két hétre kiestek az edzésekből, de ez szerencsére nem látszik a teljesítményükön. Balázs Krisztián, az FTC-Telekom junior Európa-bajnok tornásza lólengésen, korláton és nyújtón nevezett.

A selejtezők szerdai napján a nőknél ugrásban Bácskay és Böczögő is bekerült a legjobbak közé. Előbbi 13,033 ponttal a második, utóbbi 12,399 ponttal a hatodik helyen jutott a szer nyolcas fináléjába. Felemás korláton Schermann 11,066-tal ötödikként kvalifikált a döntőbe. A csütörtöki nap is jól sikerült a mieinknek. Gerendán Peresztegi 12,066 ponttal másodikként, Bácskay 11,533 ponttal hetedikként került be a döntőbe. Talajon Böczögő Dorina 12,566 ponttal a harmadik, Schermann 11,966 ponttal a hatodik helyen jutott fináléba. Balázs Krisztián nyújtón 12,366 pontot kapott, ezzel kilencedik lett, és így ő az első számú tartalék a döntőben.

Bácskay Csenge jó formában van:

– Sajnos Kiki a korlátot és a nyújtót is elrontotta – nyilatkozta a Magyar Tornaszövetség hírlevelében Balázs Krisztián edzője, Nagy Zoltán. – Olyan elemekben hibázott, amelyeket biztosan tud. Érezhető rajta a féléves kihagyás. Emiatt kell még több versenyhelyzet, ugyanis ezt edzésen nem lehet gyakorolni. Az ellenfeleken is érezhető a szezon eleje és az új szabályok okozta nehézség. Sokan rontottak, a legnagyobbak is. A mezőny egy világkupának megfelelően rendkívül erős, és sokan is indultak, több mint hetven versenyző, akik közül csak nyolcan kerülhetnek döntőbe. A csarnok olimpiai, világ- és Európa-bajnokokkal, érmesekkel van tele – tette hozzá a tréner.

Érdekesség, hogy a nőknél ugrásban Bácskay Csengét (13,033 pont) csak az orosz Viktorija Lisztyunova előzte meg (13,466) a selejtezőben, a harmadik pedig az az üzbég Okszana Csuszovityina (12,949) lett, aki 46 éves (!), és 1992-ben volt olimpiai bajnok! Úgy nézett ki, hogy tavaly a tokiói ötkarikás játékok után visszavonul, de meggondolta magát. A miheztartás végett: a tavalyi vb-n ugrásban ötödik helyezett Bácskay Csenge 2003-ban született, 28 évvel fiatalabb nála.

Borítókép: Okszana Csuszovityinával Dohában is számolni kell (Forrás: Twitter/FIG)