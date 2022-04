A Covid miatt elmaradt, de most tíz ország versenyzői érkeznek

A Covid-járvány miatt két évig elmaradt, idén azonban újra megrendezik a Matolay Elek-emlékversenyt, amelynek első napja a női szuper csapatbajnokság első fordulója is egyben. A kétnapos női viadalnak ezúttal a fővárosi Központi Tornacsarnok ad otthont. Nemzetközi versenyről van szó, és a hazai tornászok mellett az előzetes tervek szerint tíz ország sportolói mutatkoznak be, így például osztrák, azeri, francia és finn versenyzők is.

A magyarok közül a szerekhez lép többek között a kétszeres Európa-bajnok Kovács Zsófia, az Európa-bajnoki ezüstérmes Székely Zója és az ugrásban világkupa-szériagyőztes Bácskay Csenge is.

Az előzetes programkiírás szerint a megmérettetés első napján, azaz április 23-án, szombaton 9 órától a serdülő, 14 órától az ifjúsági, 18 órától pedig a felnőttek egyéni összetett versenyét tartják, amely egyben selejtező a vasárnapi szerenkénti finálékra. Az első versenynap végén egyébként nemcsak egyéni összetettben, hanem csapatban is bajnokot avatnak. A hagyományokhoz híven a Matolay-emlékversenyn egy felnőtt, egy ifi és egy serdülő versenyző alkothat egy gárdát. Ezen a napon hirdetik ki a Duna Aszfalt női szuper csapatbajnokság első fordulójának eredményét is. A szerenkénti döntőkre valamennyi korosztályban vasárnap kerül sor 10 és 13 óra között.

Érdekesség, hogy az olimpiai bajnok Berki Krisztián, aki a Magyar Tornaszövetség sportigazgatója, a viadal logisztikai feladataiban segédkezik,„taxisként” segít a versenyzők szállításában.

A verseny előtt Draskóczy Imre, női válogatottunk szövetségi kapitánya a következőket nyilatkozta a Magyar Tornaszövetség honlapján:

– Örülünk, hogy újra rendezhetjük a nemzetközi Matolay Elek-emlékversenyt. A válogatott számára ez egy felkészülési viadal, az első verseny itthon idén. Nagyon bizakodó vagyok, de azt el kell mondanom, hogy sok a sérültünk. Az elmúlt hónapokban több versenyző is folyamatos terhelésnek volt kitéve a világkupákon, így Böczögő Dorina, aki talajon megnyerte a szerenkénti világkupát, Achilles-húzódással küzd, valószínűleg a lábszereket kihagyja, de még az is lehet, nem indul, hogy elkerülje a nagyobb sérülést. Hasonló lábproblémával bajlódik Schermann Bianka is, aki szintén kiválóan szerepelt a világkupákon. Kíváncsi vagyok Kovács Zsófiára és Székely Zójára is, utóbbi először versenyez idén. A válogatott fiataljait is szeretném megemlíteni, Szilágyi Nikolett négy szeren indul, Mayer Gréta gerendán és talajon mutatkozik be, míg Makai Lillának nagyon erős felemás korlát gyakorlata van, erre is kíváncsi vagyok versenykörülmények között.

Borítókép: Székely Zója először versenyez idén (Fotó: AFP)