Dél-Afrikában pogácsát is kaptak atlétáink a szavazólap mellé

A magyar atlétaválogatott Dél-Afrikában edzőtáborozó kiválóságai, köztük a vb- és Eb-harmadik helyezett Halász Bence kalapácsvető, valamint a fedett pályás Eb-bronzérmes Krizsán Xénia többpróbázó vasárnap délelőtt Magyarország pretoriai nagykövetségén kapcsolódtak be az országgyűlési választásokba, ahol számukra előkészített mobil szavazófülke várt rájuk.

– Vasárnap kora reggel indultunk el a stellenboschi edzőtáborunkból Pretoriába, hogy az állampolgári jogainkkal élve az ottani nagykövetségen adjuk le a szavazatunkat. Az oda- és a visszaút is 179 kilométer hosszúságú volt, de az utazás és a választás is élményszámba ment. Különösképpen Tóth Annának, a 60 méteres gátfutás újdonsült U20-as országos csúcstartójának, aki első alkalommal vehetett részt az országgyűlési szavazásban. Mint minden, a nagykövetségre érkező magyar állampolgárt, minket is pogácsával kínáltak, a voksolást követően pedig a versenyzőink a nagykövetség munkatársainak, köztük Horváth Attila nagykövet úrnak a terveikkel kapcsolatos kérdéseire válaszoltak – számolt be az SzPress Hírszolgálatnak Németh Zsolt, a szombathelyi Dobó SE vezetőedzője. – Nem ez volt az első eset, hogy magyar atléták éppen akkor edzettek Dél-Afrikában, amikor odahaza a szavazás zajlott, így négy éve is, amikor még velünk együtt készült az idényre és szavazott a világbajnoki bronzérmes és Eb-ezüstérmes gátfutó Baji Balázs is.

A szakember arról is beszámolt, hogy a szombathelyi dobóatlétákon, valamint az említett Krizsán Xénián és Tóth Annán kívül a stellenboschi nemzetközi edzőközpont lakója többek között Kozák Luca, a 100 méteres gátfutás országos csúcstartója, valamint Nguyen Anasztázia, a többszörös magyar bajnok rövidtávfutó és távolugró, a tokiói olimpia 16. helyezettje.

– A Dobó SE kalapácsvetői közül Pars Krisztián a mostani edzőtáborról lemondva otthon készül, itt van velünk viszont Halász Bence, akinek egyre biztatóbb formája. Bence a tudását először az április végi nehézkalapácsos versenyen bizonyíthatja, nem sokkal később pedig a csapatbajnokságon. Nagyon motiváltnak látom, ő az egyike azoknak a magyar válogatott atlétáknak, akik a eugene-i világbajnokságon, majd a müncheni Európa-bajnokságon is bizonyítani szeretnének – mondta Németh Zsolt.

