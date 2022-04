Nyúl, aki valóban maga viszi a puskát

A 37 éves Nyúl Gábor mögött hosszú és gazdag pályafutás áll. Az NB I-től a megye négyig nem csupán minden osztályt megjárt, hanem mindegyikben gólt is szerzett. Rajta kívül hasonló bravúrral senki sem büszkélkedhet nem hogy a magyar labdarúgás jelenéből, de még a múltjában sem.

– Az egyik barátommal éppen mérkőzésre autóztunk, amikor szóba került, ki hol rúgott eddig gólokat – mesélte a Nemzeti Sportnak a futballista. – Addig-addig soroltam, míg kiderült, hogy már csak a legalacsonyabb osztályban nem találtam a kapuba. Gondoltam, de jó lenne, ha egyszer ez is sikerülne. Miután most Mezőmegyeren futballozom, ahol a második csapatunk a legalacsonyabb osztályban szerepel, kinéztem, mikor nem ütközik az ő meccsük a miénkkel, gondoltam, akkor ott is pályára lépek, hátha összejön a gól.

Nyúl Gábor a Pusztaföldvár elleni találkozón játszott a Mezőmegyer második csapatában, és a 6-0-ra megnyert mérkőzésen három gólt vállalt magára. Így a legalacsonyabb osztályban is kipipálta az üresen maradt rubrikát.

– Úgy léptem pályára, hogy tudtam, muszáj gólt lőnöm. Szerencsére nem sokat váratott magára az első helyzet, támadást indítottam a bal szélen, majd miután középre érkezett a labda, pattanás után a rövidbe vágtam a labdát. Nem tagadom, úgy örültem neki, mintha az élvonalban rúgtam volna. A mérkőzés után rengetegen gratuláltak, még be sem értem az öltözőbe, már tucatnyi üzenet fogadott – elevenítette fel a nagy napot.

A támadó a 2003-ban az NB I-ben szerzett góljára a mai napig tisztán emlékszik, a Dunaferr játékosaként Báló Tamás beadását dropból emelte át a kapujából kifutó Bardi Gábor fölött a ZTE ellen amúgy 4-1-re elvesztett találkozón.

Nyúl Gábornak nem sok szerep jutott a legmagasabb osztályban, négy mérkőzésen rúgott egy gólt, kapott egy sárga meg egy piros lapot.

– Azért nem lett több meccsem, mert a Videoton ellen a felezővonalnál úgy elkaszáltam Korsós Attilát, hogy azonnal az öltözőbe küldtek. Egy forduló volt hátra, én pedig két mérkőzésre szóló eltiltást kaptam – magyarázza rövid első osztályú karrierje okát.

Borítókép: Nyúl Gábor büszkén mutatja a szimbolikus hetest (Fotó: Nemzeti Sport)