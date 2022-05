A magyar bajnokság mezőnye Romániában küzd a bajnoki pontokért

Amikor tavaly a Szatmárnémetiben rendezett közös magyar–román tereprali bajnoki viadalon, a Baja Satu Marén kiderült, van létjogosultsága a versenynek, Csató Attila – aki korábbi többszörös magyar bajnok navigátor – elmondása alapján jött az ötlet, hogy idén ugyancsak az erdélyi helyszínen rendezzék meg immáron második alkalommal a magyar és a román bajnokság közös versenyét. A tárgyalások hamar lezáródtak, így június 9–11. között sor kerül a 2022-es Baja Satu Maréra, ami egyben a nyílt magyar tereprali bajnokság második állomása.

– A tavalyi, remek viadal után sikerült újra megállapodnunk a román féllel, ám ezúttal a versenyközpont Szatmárnémetiből Nagykárolyba kerül át. Egészen gyönyörű helyen, a Károlyi Kastélyban lesz a versenyiroda kialakítva, illetve az épület közelében lesz majd kialakítva a szervizpark is. Sikerült ismét rendkívül nehéz pályákat kijelölni, amelyeken minden versenyzőnek a maximumra lesz szüksége ahhoz, hogy teljesíteni tudja. Maga a táj, ahol zajlik majd a verseny, egészen gyönyörű, de a hetven százalékban homokos talajú, valamint a maradék murvás és földes részeken biztos, hogy nem lesz ideje senkinek gyönyörködni a tájban száguldás közben – jelentette ki Csató Attila, a Baja Satu Mare magyar szervezője.

Már folyamatosan jönnek a nevezések mind a magyar, mind a román részről. Ugyanis amellett, hogy a viadalon összetett győztest hirdetnek, külön értékelik majd a magyar és román versenyzőket a saját bajnoki értékelésüknél. Összesen hét szakaszt küzdenek majd le a versenyzők – a prológgal együtt három pénteken és négy szombaton –, de újításként a pénteki napon, zárásként egy igazi rali show-t kell kötelezően teljesíteni mindenkinek a városon belül, mégpedig kétszer három kilométeren.

– A teljes magyar élmezőny jelezte indulási szándékát a versenyen, ami érthető, hiszen idén dupla pontokat kapnak a versenyzők a Baja Satu Mare viadalon. Neveket ugyan még nem szeretnék elárulni, de lesznek nagy visszatérők is a mezőnyben, valamint régi-új autók is felbukkannak majd a kétnapos versenyen. Szeretném elmondani, hogy példaértékű a munkakapcsolatunk a román szervezőkkel, többek között a főszervező Domide Ovidiuval, és hiszem, hogy még a tavalyi remek versenyrendezést is sikerül idén felülmúlni – árulta el a verseny magyar szervezője.

Csató Attila hozzátette, a román mezőny járműparkja gyakorlatilag kicserélődött, legújabb side by side-ok sokasága, T1 kategóriás versenyautók állnak majd rajthoz. Elmondása szerint igazi, klasszikus terepralira számíthatnak azok, akik megnézik a Nagykárolyba költöző verseny.

Borítókép: idén is látványos bajnoki futamra van kilátás (Fotó: Pataky Péter)