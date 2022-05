Ha már nincs világbajnokság, legalább a támogató marad

Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta: büszkék az együttműködésre, s bejelentette, hogy

a bank növelte a támogatás mértékét.

– Örömmel hosszabbítjuk meg újabb két évvel a liga támogatását. A Magyar Jégkorong-szövetség és az Erste Bank az elmúlt években bizonyította, hogy kiválóan együtt tud működni annak érdekében, hogy a sportág népszerűsége még tovább nőjön idehaza. Kétszáz éves háttérrel rendelkező pénzintézetként hosszú távra tervezünk, és a nehéz időkben is kitartunk partnereink mellett. A hazai jégkorongsport iránti elköteleződésünket az is mutatja, hogy a következő időszakra emeltünk a támogatási összegen, miközben tudással, ismereteinkkel, illetve munkával is kiállunk a sportág mellett. Az Erste Bank a Magyar Jégkorong-szövetséggel olyan stratégiai együttműködést kötött, amelyben mindkét fél megtalálta a számítását – jelentette ki Jelasity Radován, a pénzintézet elnök-vezérigazgatója.

Such György, a Magyar Jégkorong-szövetség elnöke arról beszélt, büszkeséggel tölti el, hogy harmadszorra is megkötik a stratégiai együttműködést.

– Az Erste Bank komolyan veszi a jégkorongot és a ligát, és beleteszi azt a munkát az együttműködésbe, amit a sportág megérdemel. Köszönet azért, hogy sikerült növelni az összeget, ez még nagyobb felelősség, hogy fejlesszük a ligát, és versenyképes játékosokat tudjon kinevelni, akik aztán a top divízióban is helytállnak jövőre.

Szabados Richárd, az Erste Bank Hungary Zrt. vállalati üzletágának vezetője, az Erste Liga alelnöke azt mondta, pozitívnak értékelik az elmúlt éveket, ezért szeretnék folytatni az együttműködést.

– A liga színvonala évről évre nő, a Magyar Jégkorong-szövetséggel kötött együttműködés meghosszabbításával pedig az a célunk, hogy ez a trend a jövőben is folytatódjon. A korábbi programok mellett két újabb terület támogatásával szeretnénk kiegészíteni az együttműködést: a sledge jégkorong, és a 3x3-as hoki támogatásával. Az Ersténél nagy hagyománya van a társadalmi felelősségvállalásnak, a hátrányos helyzetű csoportok támogatásának, míg a 3x3-as jégkorong támogatását az indokolja, hogy ez a változat a várakozások szerint nagy jövő előtt áll. Ugyanakkor továbbra is szükség van a klubok üzleti szemléletének növelésére. A Liga csapatoktól azt várjuk, hogy fokozatosan egyre jobb üzleti vállalkozássá válnak, és a jövőben még inkább együtt tudnak működni egymással – tette hozzá Szabados Richárd.

Szőke Álmos, a liga elnöke is megköszönte az Erste Banknak a biztos alapot és a kiszámíthatóságot, amit garantál.

A következő idény lebonyolításában még akadnak nyitott kérdések, de várhatóan tíz csapat indul. Ősztől a légiósok számának korlátozása megszűnik, és pontrendszer lép életbe, amitől azt várják, hogy még több fiatal kap szerepet, nagyobb lesz a versenyhelyzet, ezáltal a liga is tovább fejlődik.

A több magyar fiatal szereplése sokak szerint inkább csupán vágy, Kangyal Balázs a lapunknak adott interjúban arról beszélt, a felpuhult ponthatárok miatt szinte semmi sem korlátozza a légiósok foglalkoztatását.