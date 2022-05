Ilyen erős a Fradi: tizenhárom labdarúgója kapott válogatott meghívót

A magyar válogatott Nemzetek Ligájára készülő keretébe Marco Rossi szövetségi kapitány három fradistát hívott be: Dibusz Dénest, Botka Endrét és Vécsei Bálintot. A nemzeti tizenegy rendkívül erős csoportba került, tizenegy nap alatt négyszer lép pályára az A divízióban, kétszer játszik az angolokkal, egyszer az olaszokkal és a németekkel. Gera Zoltán két FTC-játékosra számít az U21-es válogatott soron következő Eb-selejtezőin: Iyinbor Patrickra és Redzic Damirra. Előbbi a nemrég zárult szezonban kölcsönben a Vasast, míg utóbbi szintén kölcsönben a Soroksár csapatát erősítette. U21-es válogatottunk jelenleg negyedik helyen áll a tabellán, s a németek, valamint a lettek ellen is nyernie kellene, hogy életben tartsa az esélyét a kontinensviadalon való szereplésre.

Amint arról a Ferencváros honlapja beszámolt, a bosnyák nemzeti válogatottba Adnan Kovacevic és Eldar Civic mellett a visszatérő Muhamed Besic is meghívót kapott, aki két év kihagyás után öltheti magára ismét a címeres mezt. A középpályás legutóbb 2020 szeptemberében, Lengyelország ellen lépett pályára a bosnyák válogatottban, most a Nemzetek Ligája B divíziójában kaphat lehetőséget a finnek, a románok és a montenegróiak ellen. Az ukrán válogatott, amelybe Olekszandr Zubkov is meghívót kapott, Skócia ellen pótolja elmaradt világbajnoki pótselejtezőjét, a meccset szerdán Glasgow-ban játsszák, a győztes pedig vasárnap Wales válogatottjával meccsel a vb-részvételért. Az ukránok a Nemzetek Ligájában az írek és az örmények ellen lépnek pályára.

A szerb U21-es válogatott soron következő Eb-selejtezőin Zeljko Gavricnak lesz esélye pályára lépni. A szerbek jelenleg harmadikok a csoportjukban, szükségük lesz a pontokra, ha ki szeretnének jutni az Európa-bajnokságra.

A Ferencváros friss igazolására, Adama Traoréra az Afrika-kupa kezdődő selejtezőin számít hazája, Mali válogatottja Kongó és Dél-Szudán ellen. Samy Mmaee előbb az Egyesült Államokban a házigazda ellen egy barátságos mérkőzésen, majd két Afrika-kupa-selejtezőn – a Dél-afrikai Köztársaság és Libéria ellen – léphet pályára Marokkó színeiben. Tunézia szövetségi kapitánya Aissa Laidounira szintén az Afrika-kupa-selejtezőin számíthat, Egyenlítői-Guinea és Botswana ellen, valamint a Japánban zajló Kirin-Kupán; az észak-afrikaiak az első meccsükön Chilével találkoznak.

Borítókép: az ukrán válogatottnak Olekszandr Zubkovval két meccset kell megnyernie, hogy kijusson a világbajnokságra (Fotó: AFP)