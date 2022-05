Két elődöntősünk is volt, érmet mégsem nyertünk a cselgáncs Eb-n

Azután, hogy szombaton a férfi 81 kg-ban Ungvári Attila, a női 63 kg-ban Özbas Szofi egyaránt bronzérmet szerzett, a vasárnapi zárónapon négy dzsúdósunk lépett tatamira a bolgár fővárosban. A 90 kilogrammban Gőz Roland, a 100 kg-ban Vég Zsombor nem tudott meccset nyerni; a 16 közé jutásért előbbi az olasz Gennaro Pirellivel szemben maradt alul, a hosszabbításban begyűjtötte a harmadik intését, utóbbi a horvát Zlatko Kumricstól ipponnal kapott ki.

A 90 kg-ban persze valójában Tóth Krisztiántól várhattunk sokat, aki a tokiói olimpián bronzérmes volt, miként tavaly a lisszaboni Eb-n is, van vb-ezüstje is, és a világranglista harmadik helyezettjeként kezdhette a szófai kontinenstornát. Az MTK 28 éves dzsúdósa a 32 között az izraeli Roy Sivannal kezdett. Két perc elteltével a belső combdobására vazaarit kapott, majd leszorítással folytatta az akciót, ami újabb vazaarit eredményezett, és ez így már ippont ért. Tóthra a második meccsén a lett Aleksejs Zarudnevs várt, a négyperces mérkőzésidő csak intéseket hozott, az aranypontig tartó hosszabbításban azonban kiütközött versenyzőnk erőfölénye. Megesett, hogy a balti dzsúdós hosszasan rendezgette a ruházatát levegőért kapkodva. Tóth aztán egy horogdobásra vazaarit kapott, bejutott a negyeddöntőbe, amit az olasz Christian Parlatival vívott. Az itáliai versenyző a tavalyi Eb-n még a 81 kg-ban lett bronzérmes. Most Tóth Krisztián megkontrázta az egyik akcióját, a combdobása vazaarit ért, és ez az elődöntőbe juttatta. Itt erős ellenfél, a vb- és Eb-bronzérmes Luka Maisuradze következett, a 24 éves grúz a világranglista kilencedik helyezettje. Sajnos ő volt jobb, és bántóan gyorsan győzött: a felek első mérkőzése mindössze 39 másodpercig tartott, amikor a grúz Tóth mögé lépett, hátsó gánccsal hanyatt döntötte, ipponnal nyert. Versenyzőnk így a délutáni programban a bronzmérkőzésre készülhetett, mégpedig a világranglista második helyezettje, a kétszeres Eb-3., 29 éves azeri Mammadali Mehdijev ellen. Nagy küzdelmet láthattunk, értékelhető akciókat viszont nem, és a hosszabbítás negyedik percében a passzívabb Tóth Krisztián megkapta a harmadik intését – az azerinek csak egy volt ekkor –, így veszített, az ötödik helyen végzett.

Közben a nehézsúlyban az élete első felnőtt Európa-bajnokságán szereplő Sipőcz Richárdra is figyeltünk. A Széchenyi Egyetem SE 21 éves dzsúdósa kétszeres junior Európa-bajnok, kétszeres U23-as Eb-győztes, és már két felnőtt Grand Prix-ről van bronzérme. Most a 16 között a hosszabbításban kerekedett a szlovén Vito Dragics fölé. A negyeddöntőben az ukrán Jakiv Hammóval találkozott, aki a világranglistán a tizedik, éppen tíz hellyel előzi meg, és amúgy kétszeres vb-bronzérmes. Ám most nem nagyon igyekezett, és egy új szabály következtében azért is megintették, mert túl sok időt töltött ruházatának rendbehozatalával. Az aranypontig tartó hosszabbításban újra meggyűlt a baja a dzsudogijával, amely rendre szétnyílt rajta, s a bíró harmadszor is megintette, ami már a leléptetését jelentette. Az ukrán óriás értetlenkedve fogadta a meccs szokatlan lezárását, Sipőcz pedig készülhetett az elődöntőre az olimpiai harmadik, 25 éves Johannes Frey ellen. A német tavaly Tokióban a vegyes csapatok versenyében szerezte a harmadik helyét, és a nehézsúlyban csak a 33. a világranglistán. De versenyzőnket most legyőzte, tíz másodperc elteltével vazaarit érő csípődobással rukkolt ki, majd nem sokkal később egy horogdobással is földre vitte Sipőczöt. Akire a harmadik helyért a 30 éves, kétszeres vb-3. holland Roy Meyer várt. Az Eb előtt ő is Sipőcz mögött állt a világranglistán, a 25. helyen, mégsem állíthattuk, hogy nekünk áll a zászló. Ekkor már régen túl voltunk Tóth Krisztián elveszített bronzmeccsén, és sajnos Sipőcz sem tudta megszerezni a bronzot. A rutinos holland egyszer egy belső combdobással földre vitte, ami vazaarit ért neki, és az előnyét megtartotta; Tóth Krisztián után pedig így Sipőcz Richárd is ötödik lett az Eb-n.

Borítókép: Sipőcz Richárd az első két meccsét megnyerte, de utána kétszer kikapott (Forrás: EJU)