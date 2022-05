Kiadták az utasítást: Ne arra figyeljünk, hogy mi történik Felcsúton!

Erre a forgatókönyvre szinte senki sem számított – az MTK Budapest szakmai stábja viszont igen. Horváth Dávid megbízott vezetőedzőként a 29. forduló után vette át a csapat irányítását. A kék-fehérek hazai pályán szenvedtek megsemmisítő vereséget a Mezőkövesd Zsórytól (0-4), ezután távozott Márton Gábor vezetőedző. Ekkor az MTK a tabella utolsó helyén állt, s hétpontos hátránnyal követte a már bennmaradó helyen álló Budapest Honvédot. Viszont miközben a kispestiek továbbra is bukdácsoltak, a Hungária körúti együttes az új szakmai stábbal megtáltosodott, három bajnokin hét pontot szerzett – legyőzte a ZTE-t (3-2), döntetlenre végzett a Puskás Akadémiával (0-0), s legutóbb óriási meglepetésre a Ferencvárost múlta felül (3-0) idegenben.



– Amikor átvettük az MTK első csapatát a stábommal, hittünk benne, hogy felrázzuk a srácokat és életet lehelünk az együttesbe – mondta Horváth Dávid, a fővárosiak megbízott vezetőedzője, aki az MTK U19-es gárdájától érkezett az NB I-es kispadra. – Szerencsére eddig a jó arcukat mutatták a fiúk, az első, ZTE elleni sikerrel pedig szereztünk annyi önbizalmat, amely elég erőt adott a folytatásra. Vezettünk 2-0-ra, amikor hullámvölgybe kerültünk, egyenlítettek a zalaegerszegiek, de a hosszabbításban csak sikerült besöpörnünk a három pontot. Tisztában voltam azzal, a keret annál jobb, mint hogy a vonal alatt álljon, örülök, hogy ezt eddig bizonyítottuk. Kétségtelen, nekünk, edzőknek is jó visszajelzés a három meccsen szerzett hét pont. De tudjuk, nincs olyan szakkönyv, amely tökéletes útmutatót nyújtana ilyen kiélezett szituációban. Így amikor elvállaltuk a feladatot, ráéreztünk arra, hogy a védelemben Szlobodan Rajkovics, míg a támadósorban Futács Márkó lehet a vezéregyéniség, akire hallgatnak a többiek, hatással lehetnek a többiekre kiélezett szituációkban. Ehhez persze le kellett ülnünk beszélgetni velük, s elmondtuk nekik, egy-egy rossz passz után is bátorítsák a többieket, ne döngöljék a földbe a fiatalabbakat. Április huszonharmadikán azt mondtuk: négy meccs a világ! Még van hátra egy…”

Az MTK a DVSC-t fogadja vasárnap 16 órától (a találkozóra ingyenes lesz a belépés, s előzetes regisztrációra sincs szükség) míg a Honvéd Felcsútra utazik – a képlet egyszerű: ha legalább egy pontot szereznek a kispestiek, bennmaradnak, ha viszont győz az MTK, és a kispestiek kikapnak, Horváth Dávidék örülhetnek.

– Eddig sem a mi kezünkben volt a sorsunk, most sincs, meg is kértem a srácokat, ne arra figyeljünk, hogy mi történik Felcsúton, csak magunkra – nagyon rossz taktika és felfogás lenne másképp hozzáállni – szögezte le Horváth Dávid.

Borítókép: Futács Márkó vezéregyéniség lett a kék-fehérek támadósorában (Forrás: Facebook/MTK Budapest)