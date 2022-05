Otthon 4-0-ra kikapott a csapat, kitört a fieszta + videó

A Serie A-ban sokáig szinte biztosnak tűnt, hogy a Salernitana lesz az egyik kieső, hiszen az újonc délolasz csapat még 30 meccs után is az utolsó helyen állt 16 ponttal. A február óta Davide Nicola által irányított gárda azonban megtáltosodott. Április 16-tól kezdődően hét meccsen veretlen maradt, ebből négyet meg is nyert. A legutóbbi két fordulóban, otthon a nagy rivális Cagliari, majd idegenben az Empoli ellen győzelemmel már be is biztosíthatta volna élvonalbeli tagságát, de mindkét meccsen ikszelt. A vasárnapi utolsó forduló előtt így is helyzeti előnyben volt, a tabellán a 17. helyen állt, az Udinesét fogadta abban a tudatban, hogy győzelemmel mindenképpen marad a Serie A-ban. Ám éppen a legvégén szakadt meg a sorozata, és nagyon beleszaladt a késbe, mert 4-0-ra kikapott. A vendégek félidőben már 3-0-ra vezettek, és egyértelmű volt, minden azon dől el, hogy mi történik a Venezia–Cagliari találkozón. A már kiesett, utolsó helyen álló hazaiak számára nem volt tétje a meccsnek, míg a vendégeknek nyerniük kellett volna a bennmaradáshoz. A Cagliari azonban a találkozó első felében nem nagyon igyekezett, után pedig már hiába rohamozott, nem tudta bepréselni az életmentő találatot, így maradt a 0-0 – a Cagliari kiesett az élvonalból. (A Cagliari legutóbbi 2015-ben búcsúzott a Serie A-tól, ahová egy szezont követően visszatért.)

Salernóban már mindenki azért szurkolt, hogy a játékvezető fújja le a meccset Velencében, és amikor ez megtörtént, hatalmas népünnepély tört ki; 4-0-s vereség után alighanem még soha nem látott ilyesmit a világ. A Salernitana játékosai között a veterán, már 39 éves, 2006-ban vb-ezüstérmes Franck Ribéry is majdnem kiugrott a bőréből örömében, pedig ő már megélt jó néhány nagy sikert; a Bayern Münchennel 2007 és 2019 között kilenc bajnoki címet és hat kupagyőzelmet könyvelhetett el.

La Salernitana de Ribéry reste en Serie A ! https://t.co/ZxUfJ4cqW5 — remi mimi (@remimimi5) May 23, 2022

Davide Nicola pedig indulhat gyalog a pápához, ugyanis volt egy ilyen fogadalma bennmaradás esetére, amikor kinevezték a Salernitana élére.

A Serie A-ban, amelyben a Milan zárta az élen, a gólkirályi címet Ciro Immobile szerezte meg, a Lazio támadója 27 találattal zárta a bajnoki idényt.

Vasárnap az is eldőlt, hogy a másodosztály rájátszásában Silvio Berlusconi korábbi miniszterelnök csapata, a Monza lesz a Nagy Ádámot foglalkoztató Pisa következő ellenfele. A párharc győztese feljut az élvonalba.

Serie A, 38. (utolsó) forduló:

Venezia–Cagliari 0-0

Salernitana–Udinese 0-4 (0-3)

Sassuolo–Milan 0-3 (0-3)

Internazionale–Sampdoria 3-0 (0-0)

Spezia–Napoli 0-3 (0-3)

Genoa–Bologna 0-1 (0-0)

Atalanta–Empoli 0-1 (0-0)

Fiorentina–Juventus 2-0 (1-0)

Lazio–Verona 3-3 (2-2)

Torino–Roma 0-3 (0-2)

A Serie A végeredménye:

1. AC Milan 38 69-31 88 pont – Bajnokok Ligája-csoportkörös

2. Internazionale 38 84-32 84 – BL-csoportkörös

3. Napoli 38 74-31 79 – BL-csoportkörös

4. Juventus 38 57-37 70 – BL-csoportkörös

6. Lazio 38 77-58 64 – Európa-liga-csoportkörös

5. AS Roma 38 59-43 63 – El-csoportkörös

7. Fiorentina 38 59-51 62 – Konferencia-liga-selejtező

8. Atalanta 38 65-48 59

9. Hellas Verona 38 65-59 53

10. Torino FC 38 46-41 50

11. Sassuolo 38 64-66 50

12. Udinese 38 61-58 47

13. Bologna 38 44-55 46

14. Empoli 38 50-70 41

15. Sampdoria 38 46-63 36

16. Spezia 38 41-71 36

17. Salernitana 38 33-78 31

18. Cagliari 38 34-68 30 – kiesett

19. Genoa 38 27-60 28 – kiesett

20. Venezia FC 38 34-69 27 – kiesett

