Valter Attilát a Giro honlapja is szakaszgyőzelemre esélyesnek tartja

A Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) besorolásában tizennyolc WorldTeam szerepel, ezek jelentik a sportág elit kategóriáját, s természetesen mindig ott vannak a három háromhetes Grand Tour-verseny – Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta a Espana – mezőnyében. Ide még négy ProTeam kerülhet be, és a 22 csapat nyolc-nyolc kerékpárossal teszi ki a 176 fős mezőnyt. Két Grand Tourt csak kevesen vállalnak be, s a Tour de France a „nagy hármasból” is kiemelkedik a presztízsét tekintve; napjaink két legnagyobb sztárja, a két szlovén klasszis, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) és Primoz Roglic (Jumbo–Visma) is erre készül, de természetesen az olasz és a spanyol körversenyen is mindig bombaerős mezőny jön össze. A csapatoknak jellemzően 28-30 versenyzőből áll a keretük, így bőven van lehetőségük sakkozni, hogy kit hol indítsanak. (Május 11-től 15-ig a Tour de Hongrie-n, a magyar körversenyen tizenegy WorldTeam indul; mondani sem kell, hogy az erre nevezett csapatokban is jó néhány klasszis lesz.)

A Giro d’Italiát tavaly a kolumbiai Egan Bernal nyerte meg (aki 2019-ben győzött a Tour de France-on), így idén övé lehetne az 1-es rajtszám, de az Ineos Grenadiers versenyzője februárban hatalmas balesetet szenvedett. Hazájában edzés közben nagy sebességgel egy az út szélére belógó busznak ütközött, tizennyolc csontja tört el, és az összeomlott tüdejét is operálni kellett. Kész csoda, hogy azóta újra elkezdhette az edzéseket.

A Girón az 1-es rajtszámot az Ineosból az ecuadori Richard Carapaz kapta meg, aki 2019-ben nyerte meg az olasz körversenyt, a tokiói olimpián pedig ő győzött a mezőnyversenyben.

Az indulói listán még két korábbi Giro-győztesre bukkanunk, az olasz Vincenzo Nibalira (Astana Qazaqstan Team) és a holland Tom Dumoulinra (Jumbo–Visma). A 37 éves Nibali már kétségkívül túl van pályafutása zenitjén, de ez veretes karrier: 2013-ban és 2016-ban is megnyerte a Girót – ő a legutóbbi olasz győztes –, 2014-ben győzött a Tour de France-on, 2010-ben pedig a Vueltán. A 31 éves Dumoulin 2017-ben végzett az első helyen a Girón, a következő évben itt is és a Touron is második lett. Tavaly januárban úgy nézett ki, hogy visszavonul, de aztán meggondolta magát.

Itt lesz a mezőnyben a már 42 éves spanyol Alejandro Valverde (Movistar Team), a 2009-es Vuelta győztese, aki 2016-ban harmadik volt a Girón, és azóta nem indult rajta. De semmiképpen se legyintsünk a veterán spanyolra, mert idén második lett a Strade Bianchén, az egyik legrangosabb egynapos versenyen, majd a La Flèche Wallonne-on is. A brit Simon Yates, a Team BikeExchange kapitánya a 2018-as Vuelta győztese, tavaly pedig harmadik lett a Girón. A még csak 23 éves portugál Joao Almeida (UAE Team Emirates) 2020-ban tizenöt napon át viselte az összetettben vezető megillető rózsaszín trikót, végül negyedik lett, tavaly hatodik.

A VeloNews szaklap szerint az idei Giro d’Italia nagy esélyt jelent Joao Almeidának.

He's got a stack of climbers behind him and a wide-open field to fight against.



This year's Giro d'Italia could be João Almeida's best chance yet at Giro d'Italia triumph:https://t.co/p98ZJQwWNA — VeloNews (@velonews) May 1, 2022

Az összetett győzelemre aspirálhat a két éve harmadik holland Wilco Kelderman, ő a Bora–hansgrohe első embere, de ebben a csatban teker a 2020-ban második ausztrál Jai Hindley is. A Bahrain–Victoriousban ott van két spanyol menő, Pello Bilbao és Mikel Landa, az Astanában pedig Nibali árnyékában honfitársuk a 2018-ban harmadik Miguel Angel Lopez. Két francia, a DSM kapitányaként Romain Bardet, a Cofidisből pedig Guillaume Martin is az összetettre fókuszál.

A Giro d’Italia honlapja külön bekezdést szán azokra, akiknek leginkább a szakaszgyőzelem lebeghet a szemük előtt, így Mathieu van der Poelnak (Alpecin–Fenix), a holland klasszis az egynapos versenyek specialistája, és a Girón most indul először. Kihúzhatjuk magunkat, mert az írás mellette rögtön Valter Attilát (Groupama–FDJ) említi, kiemelve, hogy tavaly – három szakaszon – viselhette a rózsaszín trikót.

Valter idén a Strade Bianchén negyedik lett, a katalán körversenyen volt második helye, az alpesi kört összetettben ötödikként zárta, a szakaszokon háromszor volt az első tízben, egyszer harmadik lett. S ő is úgy látja, a Giro valamelyik hegyi etapján összejöhet neki a szakaszgyőzelem.

Ám még rengetegen vannak, akik vele együtt abban reménykednek, hogy egy sikeres szökéssel révbe érnek. Ennek egyik nagymestere a Girón már nyolc szakaszgyőzelmet jegyző olasz Diego Ulissi (UAE Team Emirates).

A sprinterek külön kasztot képeznek, akik a sík terepen a mezőnyhajrára spekulálnak. Ebben a tekintetben a mezőnyből a brit Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team) viszi a prímet, aki a Girón tizenöt szakaszt nyert, s ugyan már 36 éves, tavaly a Tour de France-on négyszer is ő haladt át elsőként a célvonalon. Valter Attila csapatának kapitánya, a francia Arnaud Démare öt sprintbefutót nyert a Girón, miként az ausztrál Caleb Ewan (Lotto Soudal) is.

A Giro d’Italia 176 fős mezőnyében Valter Attila mellett még két magyar versenyző lesz: Peák Barnabás (Intermarché–Wanty) és Fetter Erik (Eolo–Kometa). Peák elmondta, az lesz a feladata, hogy kapitányát, az U23-as vb-ezüstérmes eritreai Biniam Girmay-t szakaszgyőzelemhez segítse. Ha ez összejönne, történelmi siker részese lehetne, hiszen a Giro d’Italia 1909 óta íródó történelmében még soha nem volt afrikai szakaszgyőztes.

Jövő pénteken a Giro d’Italia első napján Budapestről Székesfehérvár és Esztergom érintésével Visegrádra teker a mezőny 195 kilométeren keresztül, majd a második napon rövid, mindössze 9,2 kilométeres sprintszakaszon a Hősök terétől a budai Várban lévő Szentháromság térig haladnak a kerékpározók. A magyarországi rész utolsó napján Kaposvártól Balatonfüredig 201 kilométert tesznek meg a versenyzők. A Tour de Hongrie-n május 11-től 15-ig összesen 905 kilométer vár a mezőnyre, Csákvárról indulva a Kékestetőig. Mind közül az ötödik szakasz a legnehezebb, a csaknem 184 kilométeres távon három 300 métert meghaladó emelkedőt kell teljesíteniük a versenyzőknek. Az Eurosport a Giro d’Italiát végig közvetíti, a Tour de Hongrie-ról összefoglalókat ad. Az M4 Sport a Giro hazai szakaszairól közvetít, a Tour de Hongrie-t pedig idén először végig élőben adja.

Borítókép: Valter Attila a tavalyi Giro d’Italián három szakaszon át viselhette az ikonikus rózsaszín trikót (Forrás: Facebook/Attila Valter)