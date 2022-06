Marco Rossi ajándékot adott és koncertre megy + videó

– Albánia az utóbbi időszakban a legjobb eredményeit érte el ellenünk, viszont ezzel távol tartott minket a világbajnokságtól, ezért még mindig csalódottak vagyunk. Ugyanakkor felhívnám a Szalai Ádámot kritizálók figyelmét arra, hogy a csapatkapitányunk éppen azon a két meccsen nem állhatott rendelkezésre, ami azt mutatja, valószínűleg fontos játékos ő a számunkra.

Természetesen csak a támadó jelenléte nem indokolja az előrelépést, Szalai maga is hitetlenkedve fogadta az eredményt. Rossi sem futballszakmai indokot talált.

Minket is meglepett az eredmény. Csoda történt. Az ilyesmi néha megesik a futballban, de nagyon nehéz megismételni – szögezte le az olasz szakember, akit az ünneplésről is megkérdeztek. – A fiúk az öltözőben ünnepeltek, szerintem a hazaúton is folytatják. De holnap már fontos dolgom lesz, megyek a Puskás Arénába, a Red Hot Chili Peppers koncertjére.

Nos, ha Rossi valóban ott lesz, alighanem számíthat majd néhány boldog futballszurkoló gratulációjára. A mester pontosan tudja, mekkora örömöt okozott a csapata egy egész országnak.