Gazdag Dániel a büszkeségről, Szalai Ádám a provokációról is beszélt

Labdarúgó-válogatottunk ma este a Nemzetek Ligájában, az A divízió 3. csoportjában Angliával idegenben, Wolverhamptonban meccselt, a találkozó pedig szenzációs magyar sikert hozott, hiszen Marco Rossi szövetségi kapitány együttese 4-0-ra győzött!

A lefújás után az M4 Sportnak először a két gólt szerző Sallai Roland nyilatkozott:

– Ez egy nagyon nagy dolog, megmondom őszintén, hogy nem találom a szavakat egy ilyen mérkőzés után… Szerintem senki sem gondolta, hogy itt Angliában négyet rúgunk. Nagyon boldogok vagyunk, az pedig plusz öröm, hogy lehet látni, honnan hova jutottunk, és most már tényleg mindenkinek számolnia kell velünk. Ma este mi jobban akartuk ezt a győzelmet, csúsztunk, másztunk, mindenki beleadta az összes erejét. Nekem természetesen ez a góljaim miatt is örökre emlékezetes mérkőzés marad, és ez az első duplázásom a válogatottban. Remélem, hogy azért még lesz ilyen!

A negyedik, „alábökős” gólunkat szerző Gazdag Dániel a következőket mondta:

– Az, hogy négy gólt tudtunk lőni Angliának Angliában, bármelyik válogatottnak óriási eredmény lenne. Erre büszkék lehetünk mi is, és az egész ország is. Örülök neki, hogy ilyen szép gólt tudtam rúgni, nagyon jó labdát kaptam Áditól (Nagy Ádám – a szerk), utána már adta magát a szituáció, a kapus jött ki, félúton volt, nekem pedig a lábamon volt a labda. Nem először szerzek már ilyen gólt. Mentálisan mindenképpen erősebbek voltunk, és nagyon fontos volt, hogy már az első félidőben meg tudtuk szerezni a vezetést. Tisztában voltunk vele, hogy fordulás után az angolok támadni fognak, mert hazai pályán nyerniük kell, és a budapesti vereségük után főleg szerették volna megmutatni, hogy mennyire jók. Ám mivel kitámadtak, az utolsó 20-25 percben már nagyon nagy terület nyílt mögöttük, és ezt kihasználtuk. Még fel sem fogtuk, hogy milyen nagy dolgot vittünk véghez, egyelőre csak nagyon boldogok vagyunk! Ez történelmi sikere a magyar labdarúgásnak. De ha valaki jobb volt nálunk, az a magyar szurkolótábor, az első perctől biztattak bennünket, szenzációsak voltak, köszönjük, hogy elutaztak ide.

Nagy Zsolt a németek után az angolok ellen is eredményes volt, őt az M4 Sport kedvéért szinte kirángatták az öltözőből.

– Nagy a buli az öltözőben, ez hihetetlen... Az elején nem gondoltam volna, hogy ekkora különbséggel nyerhetünk. Ki tudtuk védekezni a meccset, és kontrákból eredményesek voltunk. Kétgólos előnynél már éreztem, hogy le tudjuk még többször is rohanni őket. Nem éreztünk fáradtságot, fájdalmat, az utolsó percekig hajtottunk. A cserék is mindig hozzá tudnak tenni a játékhoz, tökéletes a csapat egysége – fogalmazott a harmadik gólunk szerzője.

A csapatkapitány Szalai Ádám az angol szurkolók minősíthetetlen viselkedéséről is beszélt:

– A himnuszunk alatti provokációra nem ült fel a közönségünk, kizárta ezt a tényezőt, és csak ránk koncentrált. Ami a meccset illeti, talán pár nap múlva el tudom mondani, mit érzek, most nem megy, nagyon boldog vagyok. Tizenkét-tizenhárom éve itt vagyok a válogatottban, de még mindig tudjuk fokozni, mit érhetünk el, teljesen mindegy, ki játszik, világklasszisok nélkül is bárkivel fel tudjuk venni a versenyt, fantasztikus ez a csapat, a szövetségi kapitány és a közösség is.

Borítókép: A kezdőcsapatunk a Wolverhampton Wanderers stadionjában (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)