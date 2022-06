Romániában sajnálkoznak, hogy fényévekre vannak a magyar sporttól

A román sportsajtó az „elképesztő” és a „káprázatos” jelzőket használta a magyar siker leírására. A Gsp.ro portál megfogalmazása szerint „Marco Rossi meglepetéscsapata eltüntette Angliát”.

A Prosport.ro honlap szerdai véleménycikkének azt a címet adta, hogy „Fényévekre vagyunk a magyar sporttól”.

A cikkíró összehasonlította az utóbbi három olimpia magyar és román eredményeit, és megállapította: a magyarok nemcsak a labdarúgásban, hanem más sportokban is jeleskednek. Ezt annak tulajdonította, hogy működni kezdett az Orbán-kormány által 2011-től bevezetett adórendszer, amely kedvező adózási feltételeket biztosít a sport és a kultúra támogatóinak.

A Digisport.ro a közösségi portálokon terjedő humoros megjegyzéseket is összegyűjtötte. Ezek egyike szerint Románia a nagy futballnemzetek, Anglia és Olaszország szintjén teljesített kedd este. Az angolok mellett az olaszok is nagy pofonba szaladtak bele, ők Németország ellen veszítettek 5-2-re úgy, hogy már 5-0 is volt az eredmény.

Borítókép: Szalai Ádám ünnepli a magyar válogatott angliai győzelmét (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)