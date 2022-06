Marco Rossi megható üzenetet tett közzé a közösségi oldalán

Rossi egyébként aktív a közösségi médiában, a Facebookon több mint 1,7 millió követővel rendelkező, futballal foglalkozó olasz humoroldal, a Calciatori Brutti bejegyzésére is reagált, amely az NL halálcsoportjának az állását tette közzé négy forduló után.

(Ne) fújjuk le!

Ezt írta Rossi már több mint hatezer kedvelésért cserébe a poszt alá hozzászólásban, utalva arra, hogy a magyar válogatott vezeti a csoportot Németország, Olaszország és Anglia előtt, s itt akár véget is érhetne a verseny. Csakhogy Rossiban is kettős érzések dolgoznak, mert nyilvánvalóan annyira élvezi a sikereket, hogy nem akarja még a sorozat végét. Szeptemberben lesz is még két meccs, amelyeken már a csoportgyőzelem is cél lehet.

Borítókép: Marco Rossi, az angolok elleni, másnapi Nemzetek Ligája-mérkőzésre készülő magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya sajtótájékoztatót tart a wolverhamptoni Molineux Stadinban 2022. június 13-án. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)