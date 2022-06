„Szilágyi Áron bebizonyította, hogy emberből van”

Az Európa-bajnokság a női tőrözők egyéni versenyével kezdődött, amelyre 59-en neveztek. A csoportküzdelmeket mind a négy indulónk, azaz Kondricz Kata, Mohamed Aida, Pásztor Flóra és Pöltz Anna sikerrel vette, a legjobb 16 közé azonban már csak Kondricz tudott bekerülni. A BHSE 23 éves sportolója a 32 között az osztrák Freya Centert 15-12-re győzte le, a nyolcaddöntőben pedig 15-11-re nyert a török Irem Karamete elle, így ezután már éremért lépett pástra. A nyolc között azonban nem bírt az esélyesebb, a világranglista hatodik helyén álló francia Ysaora Thibus-vel, 15-9-re kikapott, a végelszámolásnál pedig nyolcadik lett. Kondricztól ez is szép eredmény, az Eb-t a világranglista 30. helyéről kezdte. A nyolcaddöntőbe jutáshoz a csapat legrutinosabb tagja, a 46 éves Mohamed Aida is nagyon közel volt, de egyetlen tussal, 15-14-re kikapott az osztrák Olivia Wohlgemuthtól.

A jobb eredményeket férfikardban vártunk, hiszen pástra lépett a tokiói olimpián bronzérmes csapatunk mind a négy tagja: Szilágyi Áron, Szatmári András, Decsi Tamás és Gémesi Csanád. Az 55 fős mezőnyben a csoportkört Szatmári a 7., Gémesi a 14. helyen zárta, mindkettőjüknek egy veresége volt, Szilágyi 17. lett, ő a hat asszójából kettőt elveszített, a 26. Decsi pedig hármat. Így is továbbjutottak, de a 32 közé jutásért Decsinek vívnia kellett. S miután 15-11-re legyőzte a francia Sebastien Patrice- t, mind a négy vívónk versenyben volt. Szilágyi azonban a 32 között kiesett, és simán, 15-7-re kikapott a grúz Sandro Bazadzétól. Ugyan háromszoros olimpiai bajnokunk világranglista-vezető, a grúz a harmadik helyen áll a rangsorban. A csoportkörben ő is kétszer veszített, 16. lett, a két versenyző így kerülhetett össze már a 32 között, ami egy világkupán, a vb-n vagy az olimpián nem fordulhat elő az ottani kiemelés miatt. Az Eb-n azonban nincs kiemelés, a csoportkörben mindenki vív, ez alapján alakul ki a folytatás. A tokiói olimpián Szilágyi az elődöntőben nehezen, 15-13-ra győzte le Bazadzét, aki sajnos most visszavágott klasszisunknak.

A 32 között Gémesi Csanád 15-12 nyert a német Raoul Bonah ellen, Szatmári András és Decsi Tamás egymás ellen vívott, s előbbi győzött 15-6-ra. A nyolcaddöntőben Gémesi Csanád egy másik németet is legyőzött, Frederic Kindlert 15-5-re, a 2017-es egyéni világbajnok Szatmári azonban 15-13-ra kikapott a román Iulian Teodosiutól. Gémesi ugyanabba a helyzetbe került, mint korábban Kondricz Kata, még egy asszót kellett volna nyernie az éremért, de a nyolc között ő is veszített, és őt is egy francia, Eliott Bibi győzte le (11-15), s egy újabb nyolcadik helyet könyvelhettünk el.

– Az egyik szemem sír, a másik nevet. De azért a síró az erősebb... Úgy vélem, hogy a két németet nekem meg kellett vernem, és jó esélyem volt arra, hogy érmet nyerjek, sajnálom, hogy nem sikerült. Ugyanakkor az is tény, hogy ez egy Európa-bajnoki helyezés, ami mindenképpen értékes, tekintettel az utóbbi néhány esztendőmre. Sok volt ebben a szezonban egyéniben az elszalasztott lehetőség, de léptem előre, ez az, aminek örülök – nyilatkozta a Magyar Vívószövetség (MVSZ) honlapján Gémesi Csanád.

Boczkó Gábor szövetségi kapitány pedig így foglalta össze a napot:

– Kata döntős helyezése értékes, ezt is tűzte ki maga elé célként. Lép előrébb és előrébb, de azért Thibus az csak Thibus... Meg kell említenem, hogy Aida a csoportkör végén megsérült, ez befolyásolta őt a folytatásban. A kardozóknál Áron bebizonyította, hogy emberből van... Nem szokott csoportkört vívni, ott összeszedett vereségeket, aztán meg szembekerült Bazadzéval, aki most jobb volt. Van ilyen... Csanád nyolcadik helye is szép eredmény, lett volna esélye talán előrébb jutni, úgy éreztem, kicsit elfáradt a végére. Szatmári András hektikus asszót vívott, rossz zsűriskedés mellett, de nem fognám erre a vereséget. Bizonyosan lesz még jobb napunk is ezen az Eb-n.

Az Európa-bajnokság szombaton a női párbajtőrözők és a férfitőrözők egyéni versenyével folytatódik.

