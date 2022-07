Szabó Szebasztián nem tagadja, egyre fokozódik a drukk benne

Szerdán egy medencében edzettek a vízi- és életmentők, valamint az uszonyosúszók – tájékoztatott a világjátékok magyar sajtócsapata. A helyszíni beszámolóból megtudhattuk, hogy a CrossPlex ad otthont többek között a két sportág versenyeinek. A multifunkcionális sportlétesítményt egyetemisták és középiskolások használják. Most a világjátékokra érkezett, és akklimatizáción hellyel-közzel átesett, sikeréhes magyar versenyzők futottak be ide edzésre. A vízi- és életmentő csapat tagja többek között Jakabos Zsuzsanna és Szabó Szebasztián is.

Jakabos Zsuzsanna egyéniben 200 méteres akadályúszásban is indul, s mellette váltókban is.

– Én vagyok az egyedüli a csapatban, aki egyéni számban is érdekelt. Mindent beleadok, és izgatottan várom, hogy milyen lesz ez a világverseny – mondta az Európa-bajnok, olimpikon úszó.

Petrov Iván úgy látja, hogy a vízi- és életmentés egyre nagyobb hangsúlyt kap Magyarországon is.

– Örülök, hogy ez a sportág itt van a világjátékokon. Ezzel az életmentés fontosságára is rá tudjuk irányítani a figyelmet. Hét számban vagyunk érdekeltek, és nem titkolt szándékunk több érmet hazavinni erről a világversenyről – szögezte le a tréner.

Szabó Szebasztián is „hangolódott”.

– Hosszú és fárasztó utazáson vagyunk túl. Ahogy közeledik a verseny, egyre fokozódik a drukk bennem. A vízi- és életmentés változatosságot hoz abba a monotonitásba, ami időnként jellemzi az úszóedzéseket – összegzett a hazai vizes világbajnokságon 50 méter gyorson negyedik helyezést elérő versenyzőnk.

Senánszky Petra is a budapesti vizes világbajnokság után kezdi meg szereplését a világjátékokon. Ráadásul ő az uszonyosúszás mellett vízi- és életmentésben is indul Birminghamben.

– Nagyon várom, hogy elkezdődjenek a versenyek. Uszonyosúszásban bízom abban, hogy megvédem 100-on és 50-en is a címeimet, és nagyon szeretnék világcsúcs közeli időket úszni – tette hozzá Senánszky Petra.

Veress András, az uszonyosok edzője elmondta, a csapat csomagjai nem érkeztek meg, azokat Kókai Dávid intézte éppen az edzés ideje alatt is, így ő nem tudott részt venni a tréningen.

– Nem volt zökkenőmentes a kiutazásunk, és csomagproblémák is vannak, de a lényeg, hogy most már mindenki itt van, és itt vagyunk a medence szélén – fogalmazott röviden a szakember.

Tadissi Martial is feltűnt CrossPlex-ben. A vb- és Eb-érmes 67 kilogrammos karatés hangsúlyozta: a világjátékokra kvótát szerezni legalább olyan nehéz, mint az olimpiára.

– Minden súlycsoportban a világ legjobb nyolc versenyzője szerzett indulási jogot. Örülök, hogy nekem sikerült, és most már fogyasztok – nyilatkozta a karatés. Ebben a sportágban két magyar induló lesz, ugyanis az olimpiai bronzérmes Hárspataki Gábor is megméreti magát.

Borítókép: Szabó Szebasztián nem pihenhetett a vizes vb után (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)