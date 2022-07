Életmentésben is kitűnnének klasszis sportolóink, de rúgni is jól kell

Miként az olimpiára, a világjátékokra is kvótát kell szerezi, a Magyar Szumószövetség hétfői tájékoztatása szerint pedig az utolsó pillanatban Szilágyi Erik is indulási jogot kapott, így 17 sportágban 59 versenyzőnkért szoríthatunk a ma kezdődő tengerentúli multisport eseményen. A Birmingham városnevet hallva nálunk gyaníthatóan mindenkinek Nagy-Britannia második legnagyobb, 1,1 milliós lakosságú városa jelenik meg, ám ezen a néven az Egyesült Államokban, Alabama államban is van egy 210 ezres település, és a világjátékokat ott rendezik. A nem olimpiai sportágak seregszemléje Amerikából is indult, az elsőnek 1981-ben Kaliforniában Santa Clara volt a házigazdája. Ugyanúgy négyévente rendezik meg, mint az olimpiákat, egy évvel utánuk. S mivel a 2020-as tokiói olimpia a világjárvány miatt 2021-re csúszott, a 2021-es birminghami világjátékokat idén tartják meg.

A házigazdák Santa Clara után London (Nagy-Britannia), Karlsruhe (Németország), Hága (Hollandia), Lahti (Finnország), Akita (Japán), Duisburg (Németország), Kaohsiung (Tajvan), Cali (Kolumbia), 2017-ben pedig Wroclaw (Lengyelország) voltak.

A legutóbbi rendezésre mi is pályáztunk – Budapest és Gödöllő közösen –, valamint a Dél-afrikai Köztársaságból Fokváros is. A dél-afrikaiak az utolsó pillanatban pénzügyi problémák miatt visszaléptek, így magyar és a lengyel pályázat között döntöttek – Wroclaw javára.

Még az ötödik világjátékok után létrejött egy a mai napig tartó szoros együttműködés a jogtulajdonos, a Világjátékok Nemzetközi Szövetsége (IWGA) és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság között, azóta a világjátékokat a NOB védnöksége alatt rendezik meg. Ez is a megnyitóünnepséggel kezdődik és a záróünnepséggel ér véget, a rendezést pedig az IWGA a helyi szervezőbizottságra bízza, amelyben a NOB is képviselteti magát. Rögzítették, hogy az IWGA elfogadja és betartja az olimpiai charta minden alapelvét. A világjátékok alapelvei között kiemelt jelentőségű a fenntarthatóság, a rendező város ösztönzése a már meglévő sportinfrastruktúra használatára, elkerülve ezzel a létesítmények esemény utáni kihasználatlanságát.

Az IWGA 1980-ban Szöulban még csak tizenkét nemzetközi sportszövetség összefogásából alakult meg, ma már 39-en vannak. Köztük olimpiai sportágak is, mert jó néhánynak akadnak olyan versenyszámai, amelyek nem szerepelnek az olimpia műsorán. Az IWGA alapításkor a tollaslabda, a baseball, a softball és a tekvandó meg nem volt az ötkarikás programban, ma már ott vannak, de a softball Birminghamben is ott lesz. A triatlon, a női vízilabda, a női súlyemelés és a strandröplabda reprezentánsai ma már az ötkarikás játékokon vetélkednek, a ritmikus gimnasztikázók viszont egyéniben itt is, ott is. Pigniczki Fannit láthattuk a tokiói olimpián, az összetettben 20. lett, s most indul a világjátékokon is, ahol az olimpiával ellentétben szerenként is eredményt hirdetnek.

Versenyzőink Birminghamben a következő sportágakban méretik meg magukat: aerobik, drónsport, ejtőernyő, görkorcsolya, íjászat, kajak-kenu, kick-box, karate, ju-jitsu, muaythai, ritmikus gimnasztika, squash, szumó, tájékozódási futás, táncsport, uszonyos és búvárúszás, vízi- és életmentés.

Kajak-kenuban az ötkarikás játékokon síkvízi (sprint) és szlalom szakágban versenyeznek, a világjátékokon pedig a maratoni szakágban. Itt a versenyzőknek fel kell készülniük arra, hogy szükség esetén a kajakjukat, kenujukat egy-egy szakaszon cipelniük kell, futni kell vele. Ebben a szakágban is jók vagyunk, a nőknél a 26 és a 3,6 kilométeres távon is induló, hatszoros világbajnok kajakos Kiszli Vanda mindenképpen aranyesélyes, a férfiaknál a síkvízi 5000 méteren világbajnok Noé Bálint a sprintben célozza meg a dobogót. A vasárnap véget ért hazai vizes világbajnokságon úszásban Szabó Szebasztiánt 50 méter gyorson hajszál választotta el, hogy dobogóra álljon, negyedik lett, Európa-bajnokunk most pedig vízi- és életmentésben ugrik medencébe.

– Két váltószámban leszek érdekelt, mindkettőben a gyorsúszást teljesítem. A staféták összetettek, hiszen az egyik akadályváltó, a másik vegyesváltó. Mindkét számban bízom a dobogós helyezésekben – mondta elutazás előtt versenyzőnk.

A vízimentés versenyszámai az általános mentési technikáknak felelnek meg, amelyek közé tartozik a babamentés (a sportoló úszik és merül, hogy egy elmerült bábut visszaszerezzen, majd visszahozzon a célba), valamint a babamentés hevederrel (a sportoló egy bábuhoz úszik, hevedert erősít rá, és visszavontatja a célba). Szabó Szebasztián nem ebben vizsgázik, viszont két Európa-bajnok úszónőnk, Jakabos Zsuzsanna és Verrasztó Evelyn többek között ebben is, miként Senánszky Petra, aki ráadásul két sportágban indul. A vizes vb-n is szerepelt debreceni sellőlány megcélozta a párizsi olimpiát, miközben az uszonyosúszás világklasszisa. A 2017-es világjátékokon két aranyat nyert, nem mellékesen pedig 14-szeres világbajnok.