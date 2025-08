Felismertem a sztárokat, ettől Vitray iszonyat ideges lett

Mit keres a Forma–1 Azerbajdzsánban?

– Monacónak amúgy is össze kellene szednie magát, mert eljött az a pillanat, amikor már a versenyzők is látványosan utálják ezt a versenyt. Legalábbis a nyilatkozataikból mintha ez jönne le, nem?

– Azért álságos ez az egész, mert ugyanezek a versenyzők, akik most sírnak, nagyon szívesen élnek a nagyhercegségben, ahol nem kell adót fizetniük, s ahol a magánéletüket is jobban óvhatják. Ezt mind Monacónak köszönhetik. Értem én, hogy unalmas két órán át egyetlen előzés nélkül körözgetni ott, de ez régen sem volt másképp. Mégsem olvashattam soha olyat Manselltől, Sennától vagy Prosttól, amiben nekimentek volna ennek a versenynek. Ők még úriemberek voltak. Monacóval szemben én elfogult vagyok, szerintem, ha ez a verseny kikerülne a naptárból, az egész Forma–1-et ki lehetne dobni a fenébe. Ez az egyetlen futam, amire még a világról semmit sem tudó amerikai feleségek is elmennek. Azerbajdzsánba nem. Monacóba igen. Ez persze kevésbé fontos. A fontos az elegancia, a hagyományok tisztelete, s azért mégsem lehet mindent a szemétbe vágni. Még akkor sem, ha most ez a nagy divat. Mondhat bárki bármit, nyafoghatnak a versenyzők, ha valaki háromszor nyerni tudott Monacóban, akkor annak súlya van. Ha háromszor megnyered az azeri futamot, az nem érdekel szinte senkit.