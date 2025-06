„Egyszer még Hófehérke fogja leinteni a futamot” – ez a Forma–1 jövője?

A magyar F1-rajongóknak nem kell bemutatni Frankl Andrást, aki megannyi Forma–1-es témájú interjú, újságcikk és könyv szerzője, legendás versenyek kommentátora volt, nemzetközileg is elismert szaktekintély. A Magyar Nemzeti Autósport-szövetség életműdíjával tavaly kitüntetett Frankl napjainkban is járja a világ versenypályáit, és természetesen nem hiányozhatott a Hungaroring megújulásának fontos állomásáról, a főépület és a főlelátó csütörtöki sajtóbejárásáról sem.

A Hungaroring főépülete és főlelátója is megújult az idei Forma–1-es versenyre (Fotó: Csudai Sándor)

Frankl: A Hungaroring az egész ország szívügye

– Az a fantasztikus, hogy az évek során volt több különböző kormánya Magyarországnak, de akárki is volt uralmon, a pálya szent volt. A Hungaroring valahogy az egész országnak egyfajta szívügye, és a mai napig is az – mondta el lapunknak Frankl András a pálya célegyenesében állva, ahol arról kérdeztük, miként emlékszik a kezdetekre. – Nekem maximális mértékben szívügyem a pálya, segítettem építeni, sőt én voltam az, aki 1985-ben megmondtam, hogy a tervezett orvosi szoba túl kicsi. Ráadásul nem volt helikopterleszálló sem. Emlékszem, itt sétáltam Nagy Ervin miniszterhelyettessel, és arról beszélgettünk, hogy ezekre szükség van, meg egy olyan kórházra is a közelben, ahol négy percen belül ott lehet lenni, ha baj történik. Később, Felipe Massa esete igazolta ezt, miután a brazilt 2009-ben eltalálta egy alkatrész, helikopterrel rögtön kórházba tudták szállítani, ahol meg tudták menteni.

Bernie Ecclestone barátsága is segítette a magyarországi Forma–1-et

A Hungaroring fejlesztése időszerű volt, ennek ellenére amióta 1986-ban bekerült a versenynaptárba, egyszer sem esett ki onnan a magyar pálya, amely ezzel az Olasz Nagydíjat rendező Monza mögött a második leghosszabb ideje, az idén augusztus elején immáron 40. alkalommal láthatja vendégül az F1 utazó karavánját. Ebben Frankl András szerint elévülhetetlen érdemei vannak a 2012-ben elhunyt magyar üzletembernek, az egykori F1-es menedzsernek, Frank Tamásnak, aki remek kapcsolatot ápolt a Forma–1-et 2017-ig irányító cég vezetőjével, Bernie Ecclestone-nal.

Bernie Ecclestone 2017-g birtokolta a Forma–1 kereskedelmi jogait (Fotó: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov)

– Az igazság az, hogy Bernie nagyon szerette Frank Tamást. Ez a pálya nagyon sokkal tartozik Frank Tamásnak, ha ő nem ilyen jó barátja a Bernie-nek, már elvitték volna a futamot innen. Bizonyos dolgok valóban elég botrányosak voltak, mondjuk a hátsó lelátók a helyenként törött műanyag székekkel – jelentette ki Frankl. – Korábban készítettem interjút Bernie-vel, aki egyszer azt mondta: szeretünk itt lenni! Ennek persze megvolt az oka. Bernie-nek volt saját motoros rendőre, akinek segítségével a belvárosi szállodából tizenkét perc alatt kijutott a pályára. Ezenkívül volt, hogy bevitték a Parlamentbe, kitüntetéseket, szobrot is kapott. Persze, hogy szeretett Budapesten lenni!

A Forma–1 maradjon meg versenynek

A Hungaroring korszerűsítésének ma már jól látható eredményei az elavult infrastruktúrával rendelkező pályák közül egy csapásra a világ legmodernebbjei közé emelte a Forma-1-es futam rendezésére jelenleg 2032-ig garanciával rendelkező Magyar Nagydíj helyszínét.

A megújult magyar pálya legalább olyan jó, mint bármelyik másik, amit láttam

– közölte Frankl András, aki májusban a helyszínen követte a fényűző kulisszáiról is híres Monacói Nagydíjat is. – Az lesz majd érdekes, hogy milyen lesz a koszt az újságíróknak vagy éppen milyenek lesznek a körülmények a sajtószobában, hiszen ezen is lehet bukni. Igaz, ezekkel tavaly sem volt probléma.

Nagy volumenű ráncfelvarráson esett át a Hungaroring az idei Forma–1-es futam előtt (Fotó: Csudai Sándor)

Frankl András évtizedek óta tevékenykedik az F1 világában, a sorozat elmúlt években tapasztalat népszerűség-növekedésének velejáróival viszont nincs teljesen kibékülve. Mint elmondta, rossz szemmel nézte Miamiban a feltűnősködő influenszereket, ám azt is hozzátette, hogy az egy egészen más világ innen nézve. Ami viszont tény: főként, amióta az F1 2017-ben amerikai irányítás alá került, egyre nagyobb népszerűségnek örvend a tengerentúlon is, ez pedig magával hozott bizonyos változásokat is.

Őszintén? Én nem vagyok nagy rajongója annak, hogy jön a Pepsi, jön a Doritos, jön a Gatorade vagy éppen a Disney. Nemrég nyilatkoztam a rádióban, hogy ennek az lesz a vége, hogy egyszer majd Hófehérke fogja leinteni valamelyik versenyt. Azért ha nem muszáj, én nem mennék el abba az irányba, hogy a Forma–1 teljesen a showbizniszről szóljon. A Forma–1 maradjon meg versenynek, és ne a díszletekről szóljon

– mondta Frankl András.

Videón a Hungaroring megújult főlelátója és főépülete: