Elszakadt a magyar úszónő ruhája a verseny előtt a hazai vb-n

A debreceni Senánszky Petra világklasszis uszonyos úszásban 14-szeres világbajnok, valamint Világjátékok-győztes. Medencés úszásban 50 gyorson ő a legjobb női versenyző hazánkban, az idei ob-t is megnyerte, és a budapesti vb mezőnyében is bizonyított: az egyéni legjobbjától (24,97) ugyan elmaradt, de a 25,24 másodperces idejével a 14. helyen így is bekerült az esti elődöntőbe.

– Milák Kristófnak hála biztosan telt ház lesz, nekem pedig valahogy még az édesapámat is be kell juttatnom, mert egyelőre nincs jegye – árulta el Senánszky, aki arra utalt, hogy Milák toronymagas esélyese a 100 pillangó mai döntőjének, amely előtt ő is úszni fog a Duna Arénában.