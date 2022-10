Hivatalos: Juhász Roland és Huszti Szabolcs visszatér Fehérvárra

A Nemzeti Sport úgy tudta, hogy Juhász Roland lesz az új sportigazgató, Huszti Szabolcs pedig a vezetőedző. Ez utóbbival szemben az támaszt némi kételyt, hogy Huszti Szabolcsnak nincs a poszt betöltéséhez szükséges pro-licences képesítése. A sportlap úgy tudta, a két egykori válogatott futballista nap közben már a városban bukkant fel. A klub a lap megkeresésére nem kommentálta a hírt, későbbre ígért tájékoztatást, utalva arra, hogy hétfőn kiderül, hogy kik kerülnek a megüresedett helyekre a Vidinél. Ez hamarosan meg is történt: a Mol Fehérvár FC hivatalosan is bejelentette a már megszellőztetett szereposztást. A bejelentés azt is tartalmazza, hogy akárcsak Debrecenben, itt is Toldi Gábor segíti Huszti Szabolcs munkáját, akinek megvan a papírja a vezetőedzői munkához.

Juhász Roland 2013 és 2020 között futballozott Fehérváron, kétszer nyert bajnokságot a csapattal. Huszti Szabolcs 2018 és 2020 között volt a Mol Fehérvár labdarúgója, a 2018-as bajnokcsapatban már együtt futballozott Juhásszal, mindketten a Fehérvárból vonultak vissza két évvel ezelőtt. Huszti a visszavonulása után edzőként Debrecenben dolgozott, a DVSC-vel 2021 tavaszán feljutott az NB II-ből, tavaly ősszel viszont elköszönt a klubtól. Juhász Roland Szabics Imre segítőjeként ült a Vidi kispadján, ahonnan a tavasszal kellett a főnökével együtt távoznia.

Borítókép: Huszti Szabolcs és Juhász Roland jól ismerik egymást (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)