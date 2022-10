Wladár szerint a LEN félvállról veszi a háború következményeit

„Nem vonom kétségbe, hogy a LEN operatív működéséért felelős iroda szükségessé vált átalakítása, valamint az úgynevezett jó vezetés kritériumainak lefektetése mellékes kérdés lenne, de szerintem szükséges lett volna, ha a törökországi Antalyában megrendezett közgyűlésen a legfontosabb témák szintjére emelik az ukrajnai háború okozta nehézségek beható tanulmányozását, hogy aztán megoldásokra tehessenek javaslatokat” – szögezte le az SzPress Hírszolgálatnak adott kritikus hangú nyilatkozatában Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke, aki idén év elején került be a LEN vezérkarába. – Megtudtuk, hogy a leköszönt olasz Paolo Barellit az elnöki poszton követő portugál Antonio da Silva és tanácsadói milyen jövőképet alkottak meg az európai úszósport számára, nekünk, a nemzeti szövetségek élén álló sportvezetőknek viszont sokkal fontosabb lett volna, ha a napi gondjaink megoldásának lehetőségeiről esik szó, a tagországok nagy többségét érintő pénzügyi nehézségekről, amiket nap mint nap és egyre inkább érzünk a saját bőrünkön.”

Szántónak csak bólintania kellett volna

Már tavaly felröppent a híre annak, hogy Szántó Dávidot, a MÚSZ nemzetközi versenyrendezési és kommunikációs vezetőjét a FINA és a LEN is szívesen látná vezető tisztet betöltő munkatársainak sorában, és ezt csak megerősíthetik Wladár Sándornak az ezzel kapcsolatos szavai.

„Dávid áldozatos és elismerésre méltó munkát végez a szövetségünkben, tavaly a budapesti Európa-bajnokság, idén pedig a hazai rendezésű világbajnokság operatív igazgatójaként vizsgázott jelesre, és ezekre a teljesítményekre külföldön is felfigyeltek. Csak rajta múlott, hogy igent mond-e a felkérésekre. Amennyiben egy merőben új kihívásnak szeretett volna megfelelni, bizony főtt volna a fejünk a távozása és az utódlása miatt, de semmiképpen sem állunk az útjába. A lehető legőszintébben fogalmazva, most megkönnyebbülve számolhatok be arról, hogy Szántó Dávid, megköszönve a lehetőséget, nemet mondott az Európai Úszószövetségnek, pedig a szervezet ügyvezetője is lehetett volna. Tapasztalt munkatársunk marad velünk, mert a jövőben is a magyar úszósportot szeretné szolgálni. Dacára a jól hangzó ajánlatnak és a korábbinál sokkal nehezebb hazai helyzetnek.”

A MÚSZ elnöke végezetül arról is szót ejtett, hogy az elnöki tisztségétől megfosztott Paolo Barellivel bizalmas viszonyt ápoló honfitársa, Marco Birri, a korábbi operatív vezető elköszönt a LEN-től, míg az ügyvezetői tisztet betöltő, szintén olasz Gianni Minervinit „lefokozták” helyettesnek. Megüresedett tisztét a jövőben az a francia Patrice Coste tölti be, aki az UEFA kötelekében szerzett ismereteit szeretné hasznosítani egy számára új sportág szervezetében. Ehhez hasonló érdekesség, hogy a LEN média- és kommunikációs csapatának vezetésével nemrégiben az angol Nick Daviest bízták meg, akinek a munkáját marketing- és szponzorációs szakértők fogják segíteni. Davies a botrányoktól hangos 2017-es esztendőig a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF, ma WA) vezető tisztet betöltő kommunikációs munkatársa volt, aki ötévi szünet után tűnik fel egy másik sportág európai szervezetének hasonló feladattal megbízott szakembereként.

Borítókép: A LEN vezérkara, a felső sor jobb szélén Wladár Sándor (Fotó: Birkás Szabolcs/MÚSZ)