Willi Orbán és Szoboszlai Dominik a nyolcaddöntőért játszik Varsóban

Ma van a Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó játéknapja, véglegessé válik a továbbjutók mezőnye. A három magyart is foglalkoztató RB Leipzig miatt itthon az F csoport szereplését kísérheti a legnagyobb érdeklődés. Gulácsi Péter a súlyos térdsérülése miatt ebben az idényben már nem védhet, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik viszont továbbra is biztos pontja a csapatnak. A lipcseiek a múlt héten hazai pályán legyőzték a Real Madridot, majd bajnoki meccsen a Leverkusent is. Utóbbi mérkőzés nyögvenyelősen indult, ám később belelendült a Leipzig.

– A vezető gól nagyon fontos volt, mert könnyebbé tette az életünket – mondta Willi Orbán a klub honlapján. – Nagyon erős a hazai mérlegünk, de szerdán kemény meccs vár ránk idegenben a Sahtar ellen. Győzni akarunk Lengyelországban, hogy bejussunk a nyolcaddöntőbe. Jó teljesítményre lesz szükségünk, mint minden harmadik napon jelen pillanatban.

Fotó: EPA/Filip Singer

Az ukrán Sahtar a háború miatt játssza a BL-meccseit Varsóban, Willi Orbán számára pedig a lengyelországi meccs azért is különleges lehet, mert édesanyja lengyel származású, és mielőtt a magyar válogatottban való szereplés mellett döntött, az is felvetődött, hogy lengyel színekben futballozzon. Az utolsó forduló előtt egyedül a Real Madrid továbbjutása biztos a csoportból, a második helyért a Sahtar és a Leipzig küzd. A németek három ponttal jobban állnak, tehát nyerniük nem kell Varsóban, a vereséget viszont mindenképpen el kellene kerülniük, mivel pontazonosság esetén a Sahtar állna jobban az egymás elleni eredmények miatt. A csoport másik mérkőzésén a címvédő Real Madridnak a csoportelsőséghez arra van szüksége a nyeretlen Celtic Glasgow ellen, hogy legalább annyi pontot gyűjtsön, mint a Leipzig.