Rapid Extra – Uniós milliárdok baloldali NGO-knak – Latin-Amerikában vizsgálódott az Alapjogokért Központ + videó

– A spanyol társadalom túlnyomó része szimpatikusnak tartja az országot, de ha jobban belenézünk a hétköznapokba, más kép tárul elénk – mondta.

Spanyolországban a migránshátterű lakosság aránya meghaladja a 10 százalékot, a legnagyobb arányban latin-amerikaiak és marokkóiak érkeznek. Míg az előbbiek valamivel könnyebben beilleszkednek, az arab országokból jövők integrációja komoly kihívás. A munkaerőpiacon gyakran az alacsony presztízsű, nehéz fizikai munkákat végzik, például az üvegházakban – de Farkas Vajk szerint az első generáció még elfogadja ezt, a második már nem feltétlenül.

– Az utóbbi hetekben sokkoló bűncselekmények történtek. Egy idős embert ok nélkül megvertek, egy fiatal nőt felgyújtottak, egy kislányt megerőszakoltak – és ezeknek közös vonása, hogy migránshátterű elkövetőkről van szó – sorolta az eseteket.

A közvélemény kezd elmozdulni: egy friss kutatás szerint a jobboldali szavazók 90 százaléka, de még a szocialista párt szimpatizánsainak többsége is egyetért azzal, hogy a bűncselekményt elkövető migránsokat ki kell utasítani az országból.

– A spanyolok egyre inkább úgy érzik, hogy elveszítik a kontrollt. A jelenlegi szocialista kormány nem fog változtatni, de a társadalmi nyomás előbb-utóbb kényszerítő erejű lesz – vélekedett.

A beszélgetés során szó esett arról is, milyen visszhangja volt a jelentésnek nemzetközi szinten. Az Alapjogokért Központ anyagát több latin-amerikai országban is átvették.

– Peruban, Paraguayban, Argentínában is megjelentek cikkek, az Egyesült Államokban pedig már interjúkat is adtunk a témában – számolt be róla a madridi iroda vezetője. Hozzátette: az Európai Parlament spanyol képviselői közül is többen napirendre tűzték a kérdést, különösen az átláthatóság hiányosságai miatt.

– A támogatások pontos elbírálása, a kiválasztás menete gyakran nem nyilvános – márpedig az EU mindig az átláthatóságot hirdeti. Ideje lenne ezen a saját háza táján is dolgozni.