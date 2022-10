Szoboszlai megköszönte a királyi születésnapi ajándékot

– Nem is kívánhattam volna jobb születésnapi ajándékot. Valószínűleg még nem is volt ilyen, de remélem, hogy még lesz – vágott bele a Real Madrid elleni 3-1-es győzelem értékelésébe Szoboszlai Dominik az M4 Sportnak nyilatkozva a meccs után. – Ma minden klappolt. Nagyon jó hangulatban keltem fel, még úgy is, hogy reggel kilenctől a csapattal kellett lennem, így nem tudtam a családommal, barátnőmmel, barátaimmal lenni, de nagyon örülök, hogy itthon tartottuk a három pontot. Voltak nehéz időszakaink, de együtt átvészelünk mindent. Most éppen egy jó sorozatban vagyunk. Az elmúlt hét meccsen nem kaptunk ki egyszer sem, pedig elég neves csapatok ellen játszottunk. Úgy érzem magára talált a csapat.

A csapat a szurkolókkal együtt mámorosan ünnepelte a diadalt.

A lényeget a harmadik gól szerzője, Timo Werner mondta ki:

– A Celtic nagy szívességet tett volna nekünk egy győzelemmel, de elértük, amit szerettünk volna, továbbra is a saját kezünkben van a sorsunk és a továbbjutáshoz még csak nem is kell nyernünk a Sahtar – jegyezte meg a német válogatott csatár.