Magyarjaival aratott fontos győzelmet a Lipcse a Real Madrid ellen

Carlo Ancelotti előre megmondta, hogy a már biztos továbbjutó Real Madrid tartalékol a Lipcse ellen, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy mások mellett a klub két aranylabdása, a 2018-as (Luka Modric) és az idei (Karim Benzema) el sem utazott Németországba. Meg is látszott a királyi gárda teljesítményén, hogy nem 100 százalékosan pörgött fel erre a meccsre.

Nem túlzás, az első fél órában a Leipzig lefocizta a pályáról a madridiakat. Sorjáztak a hazai helyzetek, a 13. percben meg is született a vezető gól, méghozzá Szoboszlai Dominik szöglete után. A beívelt labdát André Silva fejelte kapura, Courtois kapus ezt még védte, de az álmatag Real-védők közül Josko Gvardiol már betalált a kapuba a kipattanóból – 1-0.

Mindössze öt perccel később már kétgólos volt a lipcsei előny, Christopher Nkunku lőtt nagy gólt, a tizenhatoson belülről leadott lövése a felsőlécről vágódott a Real kapujába – 2-0.

Kicsattantak az önbizalomtól a hazaiak, akik finom megoldásokkal is szórakoztatták a közönséget, de talán túl korán lett úrrá rajtuk a gálahangulat. Fél óra elteltével kezdett éledezni a Real, Willi Orbán szerelésére és a sérült Gulácsi Pétert helyettesítő Blaswich kapus védéseire is szükség volt, de 2-0-nál volt egy nagy helyzete Szoboszlainak is, és talán a meccslabda maradt ekkor a lábában.

Szoboszlai Dominik Lucas Vázquez ellen küzd a labdáért - Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek

A 44. percben aztán visszajött a mérkőzésbe a Real, amely Asensio beadása után Vinícius Júnior fejesgóljával szépített, és sajnos középen az egyébként kiválóan futballozó Orbán késett le az emberéről – 2-1.

Szünet után Orbán egy remek Vinícius elleni szereléssel, Szoboszlai pedig egy szép passzal jelentkezett, de az akció végén Timo Werner kevéssel mellé lőtt. A 81. percben már nem hibázott a német csatár, aki Simakan felfutása és centerezése után közelről lőtt a kapuba – 3-1.

Ezzel lezárta a meccset a Leipzig (a 94. percben Rodrygo tizenegyesgólja már nem osztott, nem szorzott – 3-2), a továbbjutás kérdését egyelőre azonban nem. A csoport másik meccsén a Sahtar Doneck pontot szerzett a Celtic otthonában, így az utolsó fordulóban az ukrán–német csata dönt a Real melletti másik továbbjutó helyről. A Lipcse előnye három pont, de a Sahtar győzelme esetén a pontazonosság már neki kedvezne.

A nap másik rangadóján a Dortmund és a Manchester City kiegyezett a 0-0-s döntetlennel. Az angoloknak ez már biztos csoportelsőséget jelentett, a németeknek meg továbbjutást a második helyen, hiszen három pont előnyük maradt a Sevilla előtt az utolsó forduló előtt, és az egymás elleni eredmény a Dortmundnak kedvez.

A H csoportban a Paris Saint-Germain teljes arzenálját bevetette a Makkabi ellen, amelynek kapuját Messi, Neymar és Mbappé is góllal terhelte meg. A 7-2-es párizsi siker pedig már továbbjutást ért, csakúgy mint a Benficának a hiába nagyot hajrázó Juventus 4-3-as legyőzése – a francia és a portugál csapat az utolsó fordulóban egymás ellen dönthet a csoportelsőségről, a torinói gárda pedig azért küzdhet, hogy legalább az Európa-ligában folytathassa a tavasszal.

Az E csoportban a Chelsea már korábban bebiztosította a továbbjutását a Salzburg legyőzésével, és ugyanitt a Milan is nagy lépést tett a nyolcaddöntő felé a Dinamo Zagreb otthonában aratott sikerrel.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló, keddi meccsek: E csoport:

Salzburg (osztrák)–Chelsea (angol) 1-2, gólszerzők: Adamu (48.), illetve Kovacic (23.), Havertz (64.)

Dinamo Zagreb (horvát)–AC Milan (olasz) 0-4, gólszerző: Gabbia (39.), Leao (49.), Giroud (59.), Ljubicic (69. – öngól) Az állás: 1. Chelsea 10 pont (csoportelsőként továbbjutott), 2. Milan 7, 3. Salzburg 6, 4. Dinamo Zagreb 4. F csoport:

Celtic Glasgow (skót)–Sahtar Donyeck (ukrán) 1-1, gólszerző: Giakoumakis (34.), illetve Mudryk (58.)

RB Leipzig (német)–Real Madrid (spanyol) 3-2, gólszerzők: Gvardiol (13.), Nkunku (18.), Werner (81.), illetve Vinícius (44.), Rodrygo (90.+4 - tizenegyesből) Az állás: 1. Real Madrid 10 pont (továbbjutott), 2. RB Leipzig 9, 3. Sahtar Doneck 6, 4. Celtic 2. G csoport:

Sevilla (spanyol)–FC Köbenhavn (dán) 3-0, gólszerzők: En Nesyri (61.), Isco (88.), Montiel (90.+2)

Borussia Dortmund (német)–Manchester City (angol) 0-0 Az állás: 1. Manchester City 11 pont (csoportelsőként továbbjutott), 2. Dortmund 8 (továbbjutott), 3. Sevilla 5, 4. Köbenhavn 2. H csoport:

Paris Saint-Germain (francia)–Makkabi Haifa (izraeli) 7-2, gólszerzők: Messi (19, 45.), Mbappé (32., 64.), Neymar (35.), Goldberg (67. – öngól), Soler (84.) illetve Seck (38., 50.)

Benfica (portugál)–Juventus (olasz) 4-3, gólszerzők: Silva (17.), Joao Mario (28.), Rafa Silva (35., 50.), illetve Vlahovics (21.), Milik (77.), McKennie (79.) Az állás: 1. PSG 11 pont (14-6, továbbjutott), 2. Benfica 11 (10-6, továbbjutott), 3. Juventus 3 (8-11), 4. Makkabi Haifa 3 (6-15).

Borítókép: Nkunku Szoboszlaival ünnepli gólját a Real Madrid ellen (Fotó: MTI/AP/Matthias Schrader)