Tartalékosan áll ki a Real Madrid, esély Szoboszlai csapatának

Átjáróház lenne az RB Leipzig védeleme?

Az RB Leipzig főpróbája felemásra sikeredett. Úgy is nézhetjük, hogy Szoboszlaiék érthetetlenül 3-0-s hátrányba kerültek, de úgy is, hogy onnan aztán egyenlítettek az Augsburg vendégeként. Mindenesetre ebben az idényben felettébb rapszodikus formát mutatnak a lipcseiek, s egyre több kritika éri a csapat védelmét. Willi Orbán a hétfői sajtótájékoztatón ezt visszautasította.

– Szerintem nincsenek védekezési problémáink. Madridban is remekül védekeztünk nyolcvan percen keresztül. Hasonló mérkőzésre számítok ezúttal is. Tisztában vagyunk a Real Madrid képességeivel, így azzal is, hogy kedden tökéletes mérkőzést kell játszanunk. Csak ebben az esetben lehet esélyünk a győzelemre – fejtegette a magyar válogatott oszlopa.

Majd amikor arról kérdezték, hogyan bírja a heti kétmeccses terhelést – Willi Orbán november 3-án ünnepli a harmincadik születésnapját –, így felelt:

Nagyon jól érzem magam. Minél idősebb leszek, annál könnyebben uralom a testem. Ez a szezon kicsit megterhelőbb a szokásosnál, de novemberben lesz időm kicsit pihenni. Jobban szeretek játszani, mint edzeni.

Reméljük, ezzel nem arra célzott, hogy kihagyja a magyar válogatott novemberi két meccsét Luxeumburg (november 17.), valamint Görögország (november 20.) ellen. Pihenésre inkább csak november 21-étől, a világbajnokság alatt lesz alkalma.

Marco Rose, az RB Leipzig vezetőedzője természetesen méltatta a Real Madridot, hangsúlyozva, hogy három klasszisa nélkül sem tekinthető tartalékosnak, majd jó hírrel szolgált. Dani Olmo felépült a sérüléséből, Augsburgban a 80. percben csereként már beállt, s noha kilencven percet még aligha játszhat, a Real ellen is segítségére lehet a csapatnak. Timo Werner is meggyógyult kisebb betegségéből.

Ancelotti: Inkább egy meccs, mint egy hónap

Carlo Ancelottit először is a három hiányzóról faggatták.

– Kisebb gondokkal küzdenek. Inkább egy meccsre nélkülözöm őket, mint egy hónapra – felelte elmésen a Real Madrid vezetőedzője.

Majd amikor a közelgő világbajnokságra tekintettel a sérülésveszély jelentőségéről kérdezték, aforizmát sütött el:

– A sérülés része a futballnak. Aki nem akar megsérülni, az a kanapén pihengessen.