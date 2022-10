Lewandowskit nem kárpótolták, Benzema kapta az Aranylabdát

Idén először nem a naptári évben, hanem a nyáron véget ért futballidényben nyújtott teljesítmény alapján ítélték oda az Aranylabdát, ezért tartották meg a díjátadó ünnepséget már októberben. Értelemszerűen a világbajnokság majd csak egy éve múlva lesz fontos szempont.

A végeredmény nem okozott meglepetést, hiszen már előre kiszivárgott, hogy Karim Benzem a győztes. Nem érdemtelenül. A 34 éves francia csatár oroszlánrészt vállalt a Real Madrid tizennegyedik Bajnokok Ligája/BEK-diadalából. A Liverpool ellen 1-0-ra megnyert döntőben ugyan Vinícius szerezte a győztes gólt, de 15 találattal Benzema lett a sorozat gólkirálya, miként a La Ligában is ő szerezte a legtöbb gólt, szám szerint 27-et.

Benzema dicsőséglistájáról immár csak a világbajnoki cím hiányzik, hiszen 2018-ban nem volt tagja az aranyérmes francia válogatottnak. Idén pótolhatja a mulasztást.

Robert Lewandowskit tehát nem kárpótolták a tavalyi méltatlanságért, amikor Lionel Messi megelőzte. Idén a Gerd Müller-díjjal jutalmazták a nyáron a Bayern Münchentől a Barcelonába igazolt lengyel középcsatárt.

Lewandowski idén a dobogóra sem fért fel, hiszen Benzema mellett Sadio Mané és Kevin de Bruyne is megelőzte.

– Nagyon büszke vagyok! Nagy álmom volt ez gyerekkorom óta, és soha nem adtam fel a reményt. Itt vannak életem példaképei, Ronaldo és Zidane, minden gyerek erről álmodik, hogy aranylabdás lesz. Mindig is az járt az eszemben, hogy minden lehetséges. Nehéz időszak volt, amikor nem játszottam a válogatottban. Büszke vagyok az általam megtett útra. Voltak nehéz időszakok, a családomnak is nehéz volt azokban az időkben. Köszönöm az edzőim, az elnököm, a csapattársak segítségét is – nyilatkozta Benzema.

Aranylabda, 2022, az első tíz: 1. Karim Benzema (Real Madrid)

2. Sadio Mané (Liverpool, most: Bayern München)

3. Kevin De Bruyne (Manchester City)

5. Mohamed Salah (Liverpool)

6. Kylian Mbappé (PSG)

7. Thibaut Courtois (Real Madrid)

8. Vinícius Junior (Real Madrid)

9. Luka Modric (Real Madrid)

10. Erling Haaland (Dortmund, most: Manchester City)

A további díjazottak

A női Aranylabdát a tavalyi győztes Alexia Putellas (Barcelona) nyerte, a legjobb U21-es játékos a szintén barcelonai Gavi lett, míg a Sócrates-díjat – amelyet a példamutató társadalmi munkájával kiemelkedő labdarúgó kaphatja – első alkalommal Sadio Manénak adták. A legjobb támadónak járó Gerd Müller-trófeát Robert Lewandowski érdemelte ki, a kapusok között Thibaut Courtois volt a legjobb, az év klubja a Manchester City lett.

Borítókép: Benzem 34 évesen ért fel a csúcsra (Fotó: AFP)