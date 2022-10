Klopp: Ahogyan kinézek, az önmagában megér egy piros lapot

Jürgen Klopp nem hagyta szó nélkül a kollégája szavait. A német szakember úgy látta, két szabálytalanság is megelőzte a City érvénytelenített gólját.

– Hallottam, hogy néhányan azt mondták, azért ez a VAR-döntés, mert az Anfielden voltunk. A Móval (Mohamed Szalah – a szerk.) szemben elkövetett szabálytalanság idején viszont a játékvezetőre nem volt hatással az Anfield. Fabinhóval is szabálytalankodtak (a City érvénytelenített gólja előtt), szerintem ebben mindenki egyetért. Utána Ali (Alisson Becker) már megfogta a labdát (amit aztán Erling Haaland kirúgott a kezéből), szóval én így látom a helyzetet

– fogalmazott a Liverpool menedzsere, majd a bírói döntésekre is reagált. – Pep is intenzíven reklamált, ahogyan én is, de valójában ugyanolyan hibák miatt tettük ezt. Egymással egyáltalán nem vitatkoztunk. Én tisztán láttam, amikor Szalah-t lerántották és a partjelzőt is. Nem volt mindegy, hogy 1-0-nál mi jövünk szabadrúgással, esetleg az ellenfél egy kontrával. Hatalmas a különbség a kettő között. Emiatt kaptam fel a vizet, amire tényleg nem vagyok büszke, de már megtörtént.