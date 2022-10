Szalah sokadszorra csak betalált, a Pool elvette a City veretlenségét

A Liverpool az elmúlt két mérkőzését megnyerte a Manchester City ellen, de még a legutóbbi, júliusi találkozó óta is sok víz lefolyt a Dunán. A Vörösök játékosai folyamatosan sérülések miatt dőlnek ki (csak az elmúlt héten négyen iratkoztak fel a nem bevethető futballisták listájára), bár elsősorban a védelem áll ingatag lábakon, a támadók közül sem mindenki remekel: Darwin Núneznek még nem sikerült teljesen beilleszkednie, Mohamed Szalah pedig nem a megszokott tempóban termeli a gólokat. Nyolc bajnokin csak kétszer talált be, míg tavaly ennyi PL-meccs után hét gól volt a mérlege. Pep Guardiola gárdája viszont eddig a megszokott arcát mutatja, még veretlen, és a tizenöt gólos Erling Haaland vezérletével hengerel a bajnokságban.

Nem meglepő módon a vasárnapi mérkőzés első negyedórája is City-fölényben telt, Ilkay Gündogan távoli lövésével tornáztatta meg Alissont a 15. percben. Ezután éledezni kezdett a Liverpool, Diogo Jota és Andy Robertson is betalálhatott volna, ha előbbi fejesénél nincs résen Ederson, utóbbi pedig pontosabban céloz. A kapu eltalálásával Haalandnak is akadtak gondjai, ő és csapattársai sem találtak be az első játékrészben. Pedig a bajnokságban a Liverpool statisztikái a legrosszabbak, az elsőt félidőt tekintve a korábbi nyolc meccséből hatszor hátrányban vonult az öltözőbe a szünetben.

A folytatásban ziccerekben nem volt hiány egyik oldalon sem. Szalah egy az egyben rohamozott a félpályától, de sprintje végén a kapu mellé bombázott. Az óriási helyzet elpuskázására majdnem ráfizetett a Liverpool, hiszen az 55. percben Phil Foden révén előnybe került a manchesteri csapat, ám Haaland szabálytalansága miatt érvénytelenítették a találatot.

Szalah a 70. percben ismét veszélyeztetett, de mintha mágnes vonzotta volna a labdát, ugyanott gurult le a pályáról, ahogy a szélső korábbi ziccerénél. Harmadszorra aztán már nem hibázott Szalah! Kevin de Bruyne szabadrúgását lehúzta Alisson, majd észrevette a félpályánál Joao Cancelo mellett várakozó egyiptomit. Szalah lefordult, a kapuig rohant, és Ederson mellett a kapuba talált. A City Haaland révén egyenlíthetett volna, de Virgil van Dijk a gólvonal előtt menteni tudott. A Liverpool így 1-0-ra legyőzte a riválist, amelynek veretlenségi szériája ezennel véget ért.

Premier League, 11. forduló:

Liverpool–Manchester City 1-0 (0-0)

gólszerző: Szalah (76.)

További eredmények:

Leeds United–Arsenal 0-1 (0-1)

Aston Villa–Chelsea 0-2 (0-1)

Manchester United–Newcastle United 0-0

Southampton–West Ham United 1-1 (1-0)

Tottenham Hotspur–Everton 2-0 (0-0)

Fulham–Bournemouth 2-2 (1-2)

Wolverhampton Wanderers–Nottingham Forest 1-0 (0-0)

Leicester City–Crystal Palace 0-0

Brentford–Brighton 2-0 (1-0) A tabella:

1. Arsenal 10 24-10 27 pont

2. Manchester City 10 33-10 23

3. Tottenham Hotspur 10 22-10 23

4. Chelsea 9 15-10 19

5. Manchester United 9 13-15 16

6. Newcastle United 10 17- 9 15

7. Brighton 9 14-11 14

8. Liverpool 9 21-12 13

9. Brentford 10 18-17 13

10. Bournemouth 10 10-22 13

11. Fulham 10 16-20 12

12. West Ham United 10 9-11 11

13. Crystal Palace 9 10-12 10

14. Everton 10 8-11 10

15. Leeds United 9 11-13 9

16. Aston Villa 10 7-13 9

17. Wolverhampton 10 4-12 9

18. Southampton 10 9-18 8

19. Leicester City 10 15-24 5

20. Nottingham Forest 10 7-23 5

Borítókép: Mohamed Szalah gólöröme (Fotó: AFP/Oli Scarff)