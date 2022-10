Aranylabda: szokatlan időpont és kiszivárgott eredmény az átadó előtt

A France Football azt is szeretné elérni, hogy az egyéni teljesítmények többet jelentsenek, mint a csapat által elért eredmények és a fair play, ez utóbbiak másodlagossá válnak a szavazás során. Egy fontos és sok pontot adó kritérium, a játékosok pályafutása sem számít már többé, ezáltal több esély lesz új győztest avatni. További változás, hogy az eddigi 170-hez képest csak 100 újságíró adhatta le a szavazatát, egy-egy zsurnaliszta a FIFA-világranglista első 100 helyezett nemzeti csapatának országából, és a legjobb kapusnak járó Jasin-díjat is ők ítélik oda. Magyarországról a Nemzeti Sport futballrovatának vezetője, Vincze András voksolt a legjobbakra. Az új szabályok szerint a jelölési kritériumok is változtak, a listát nemcsak a France Football és a L’Équipe újságírói állították össze, hanem ezentúl közreműködik Didier Drogba, az Aranylabda nagykövete, valamint az a két újságíró is, akiknek a szavazata a legmeghatározóbb volt a legutóbbi voksoláson.

A France Football 2018 óta ítéli oda az a Raymond Koparól elnevezett Kopa-díjat a legjobb 21 éven aluli, Európában futballozó játékosnak. Kylian Mbappé, Matthijs de Ligt és Pedri után (2020-ban a koronavírus miatt nem jelöltek senkit – a szer.) újabb győztest hirdethetnek. Az egyértelmű favoritnak a Borussia Dortmund 19 esztendős, angol válogatott középpályása, Jude Bellingham tűnik, akinek fő kihívója lehet az elmúlt idényben is az első háromba kerülő Arsenalos Bukayo Saka vagy a barcelonai Gavi. A további jelöltek: Karim Adeyemi (Dortmund), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Ryan Gravenberch (Bayern München), Nuno Mendes (PSG), Jamal Musiala (Bayern München), Josko Gvardiol (RB Leipzig) és Florian Wirtz (Bayer Leverkusen). A spanyol Marca vasárnap este kiszivárogtatta, hogy Gavi lesz a győztes.

Fotó: AFP

A kapusok közül a legesélyesebbnek a Real Madrid belga futballistáját, Thibaut Courtois-t tartják, mivel ő szerepel az Aranylabda jelöltjei között is, és ez egybecseng a Marca értesülésével is. Íme a kapusok listája: Alisson Becker (brazil, Liverpool), Bono (marokkói, Sevilla), Thibaut Courtois (belga, Real Madrid), Ederson (brazil, Manchester City), Hugo Lloris (Francia, Tottenham), Mike Maignan (francia, Milan), Édouard Mendy (szenegáli, Chelsea), Manuel Neuer (német, Bayern München), Jan Oblak (szlovén, Atlético Madrid) és Kevin Trapp (német, Eintracht Frankfurt).

És még egy újdonság: első alkalommal adják át a néhai kiváló brazil labdarúgóról, a társadalmi szerepvállalásairól is híres Sócratesről elnevezett díjat, amely értelemszerűen a labdarúgóvilág olyan szereplőjét illeti meg, aki – például jótékonykodással – a pályán kívül is sokat tett szűkebb-tágabb közösségéért.

A legnagyobb érdeklődés természetesen az Aranylabda átadását övezi. Karim Benzema, a Real Madrid francia csatára a toronymagas esélyes, ugyanis az előző idényben BL-t és bajnokságot nyert klubjával, s mindkét sorozatban gólkirály lett (46 tétmeccsen 44 gólt szerzett a 2021–2022-es évadban), és a Marca is őt tudja befutónak. A voksolók egy harmincas listáról választhattak: