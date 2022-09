Mint osztályfőnök a kisdiákot – Ancelotti különös látogatása

Antonio Rüdiger Berlinben született német apa Sierra Leona-i anya gyermekeként 1993-ban. Csak a német fővárosban négy utánpótlásklubban is megfordult, majd Dortmundban és Stuttgartban pallérozódott, a VfB-nál kötötte meg pályafutása első profi szerződését. 2015–17 között a Roma labdarúgója volt, onnan igazolt a Chelsea-hez, ahol öt évet töltött. Idén nyáron fogadta el a Real Madrid ajánlatát.

Választás és BL-párharc a Chelsea és a Real között

Különös előzmények után. Áprilisban a két csapat a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében találkozott egymással. Az első meccsen Londonban a Real 3-1-re nyert, ami után mindenki eldőltnek hitte a párharcot. A madridi visszavágón aztán a Chelsea már 3-0-ra vezetett, de ez is kevés volt a sikerhez. Rodrygo a 80. percben összesítésben egyenlített, majd a 96. percben Benzema megszerezte a madridiak továbbjutását jelentő találatot.

– Két lehetőség előtt álltam: vagy maradok a Chelsea-nél, vagy Madridba szerződök, Németországba nem akartam hazatérni. Áprilisra a Real tűnt befutónak – beszélt Rüdiger a személyes sorsáról a BL-párharcba foglalva.

Az első meccs után a testvérem így húzott fel: Toni, szedd össze magad, mert így ebből nem lesz megállapodás, a visszavágón bizonyítanod kell!

Miután Timo Werner góljával 3-0-ra vezettünk Madridban, azt gondoltam, vége, továbbjutottunk, megfogtuk a Realt. Arra számítottam, hogy a szurkolók elkezdenek fütyülni, már nem támogatják a Realt, s szépen véget ér a meccs. Szinte már viccelődni támadt kedvem. Akkor aztán megtapasztaltam a Bernabeu-stadion auráját. Werner gólja után a szurkolók óriási hangorkánban törtek ki. Mintha az övéik szereztek volna gólt. Az addigiaknál is hevesebben kezdtek drukkolni a Madridnak.

Már akkor megéreztem, van itt valami a levegőben.

A folytatást tudjuk, jött Modric beadása, s a dolgok egy csapásra megváltoztak.

A Realnál minden a győzelemről szól

Rüdiger immár saját tapasztalatai alapján is igyekezett megfogalmazni, miben is rejlik a Real Madrid különlegessége.

– Hatalmas ereje van a klubnak. Kívülállóként is lehet erről elképzelése az embernek, de egészen más, amikor ezt belülről tapasztalja meg az ember. Itt minden a győzelemről szól. Nincs más lehetőség. Ha megnézem az olyan srácokat, mint Luka (Modric), Toni (Kroos) vagy Karim (Benzema), annyira nyugodtak, nekik még a BL-döntő is a hétköznapi eseménynek tűnik.

Egyszercsak becsengetett Carlo Ancelotti

Rüdiger sehol sem illeszkedett be olyan könnyen, mint Madridban, amiben óriási szerepe volt Carlo Ancelottinak.

– Épp hogy csak beköltöztünk új otthonunkba, a családommal grilleztünk, amikor hirtelen megszólalt a csengő. Ajtót nyitottam és Carlo Ancelotti állt előttem. Ledöbbentem. Bejött, leült az asztalunkhoz, együtt evett és beszélgetett a családommal. Elképesztően természetesen viselkedett. Két órát töltött nálunk, azalatt mindent megbeszéltünk. Megmondom őszintén, még soha nem éltem át ehhez hasonlót, soha egyetlen edző sem keresett fel az otthonomban.

A vele töltött néhány hónap után azt kell mondanom, nem ismerek még egy olyan edzőt, aki annyira megtalálná a közös hangot a játékosokkal, mint Ancelotti.

Don Carlo edzőlegenda, már akkor Bajnokok Ligáját nyert edzőként, amikor én még gyerek voltam. Csodálatos érzés vele mindennap a világ legsikeresebb klubjában – íme Rüdiger vallomása, egyben támpont, miért is a 63 éves maestro a földkerekség egyik legjobb futballedzője.

Rüdiger takarít. Fotó: Jose Breton

Pepe volt a példaképe

Rüdiger elárulta, fiatalon Pepe, a Real korábbi középhátvédje volt a példaképe.

– Mindig is olyan akartam lenni, mint ő. Fiatalon rongyosra néztem a videókat, ahogy az ellenfeleit leveszi a pályáról. Meg akartam mutatni, hogy én is tudok kemény lenni. Ez járt a fejemben. Elképesztő, hogy Pepe milyen jó játékos volt. Nemcsak a labdaszerzés terén, hanem a játék szervezésében is. Nem ezt gondolnánk róla, de a Reanál mindenki azt mondja, hogy a pályán kívül Pepe nagyon nyugodt karakter volt.

Madridban ismerte csak meg Toni Kroost

A Toni név már foglalt a Realnál, ez a megszólítás Toni Kroost illeti, az edzők Antoniónak, a társak Rudinak hívják a német játékost. Rüdiger arról is beszélt, hogy noha Kroost régóta ismeri a német válogatottból, eddig csak felszínesen érintkeztek. Madridban ismerte meg jobban a középpályást, aki szintén sokat segített neki.

– Nagyon jól beszél spanyolul, teljesen nyitott és nagyon segítőkész. Az első naptól kezdve támogatott, segített áthidalni a nyelvi problémákat, és más dolgokban is. Nagyon nyugodt srác – jellemezte német csapattársát.

Benzema a főnök az öltözőben

Rüdigernek egyedül Benzemával van olykor súrlódása. Mégpedig a zenei ízlés miatt, mert azt azért még a francia gólkirály diktálja...

– Karim a főnök az öltözőben, ez nem is vitás... – jelentette ki mosoly kíséretében.

Borítókép: Rüdiger tökéletesen kijön Ancelottival (Fotó: Twitter)