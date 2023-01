Köszönjük, Brazília! Sokat érhet nekünk a Portugália elleni döntetlenjük

A 12 044 férőhelyes Scandinavium Arénában mérsékelt érdeklődés mellett kezdődött a Portugália–Svédország mérkőzés. A többség sárga mezben gubbasztott a székén, hat ember előtt hevert egy közepes méretű brazil zászló, a portugál drukkerek valamivel többen, tízen lehettek, legalábbis azok, akik valamilyen jelét adták annak, melyik csapatnak szurkoltak.

A svédek a kellő hőfokkal reagáltak minden egyes gólra, és a hangos közlő, a helyszínen nagy erőket mozgósító konferanszié zenei aláfestéssel dolgozott.

Portugália volt a mérkőzés esélyese, de a korábbi szegedi Tiagus Petrust, és a Veszprémmel BL-döntőt játszott Rogerio Moraes vezérletével Brazília szépen tartotta magát. Olyannyira, hogy

az ellenünk hétfőn eksztázisban védő Manuel Perreira kapus hiába spárgázott egyet-kettőt, Portugália nem tudta leszakítani a dél-amerikaiakat.

Pedig többször két góllal is meglépett a játéknap előtt a középdöntő második helyén álló portugál válogatott, de Brazília mindig ott maradt, ott loholt a nyakán. Az nem fedné a valóságot, hogy a svéd szurkolók nagy örömére, mert őket leginkább a zenével lehetett „felhevíteni”, vagy még azzal sem.

A második félidő még izgalmasabban alakult, Brazília többször is ellépett, már két gól is volt az előnye, de képtelen volt megtartani az előnyét.

A vége előtt hat és fél perccel Portugália visszavette a vezetést, és emberelőnybe került. Brazília egyenlített létszámhátrányban. Utána hetesből megint az európai csapat került előnybe, és úgy tűnt, innen már nem engedi ki a kezéből az előnyt. Két perccel a vége előtt mégis felsejlett az esély, az egyenlítésért támadhatott Brazília, 28.44-nél kért időt a dél-amerikai válogatott. Ez sikerült is, Gustavo Rodrigues bebombázta a felső sarokba, ezzel lett 28-28. Egy perc maradt hátra, portugál időkéréssel kezdődött a véghajrá, és portugál góllal fejeződött be a meccs. Illetve mégsem, a játékvezetői kettős még megnézett egy vitás jelenetet videón. Portugál piros lap, és brazil hetes következett. 28-28 lett a vége.

A magyar válogatott kapott még egy esélyt. Amennyiben legyőzi Brazíliát és Zöld-foki szigeteket, miközben Svédország nem veszít pontot Portugália és Izland ellen, a csoport második helyén fejezhetné be a középdöntőt.

Férfi kézilabda világbajnokság, középdöntő: Portugália–Brazília 28-28.

A csoport jelenlegi állása: 1. Svédország 4 pont, 2. Portugália 3, 3. Brazília 3, 4. Izland 2, 5. Magyarország 2, 6. Zöld-foki szigetek 0.

Borítókép: Thiagus Petrus (kékben) nagy szívességet tett a magyaroknak (Fotó: AFP)