Az ellenfél edzőjének a fia lökte még mélyebbre a Vasast

A szezon meglepetéscsapata, a Kecskemét a szezon másik meglepetéscsapatát, a szégyenszemre az utolsó helyen álló Vasast fogadta a labdarúgó NB I 23. fordulójának vasárnapi mérkőzésén.

A papírformának megfelelően a jobb passzban levő, a második helyen álló Kecskemét ragadta magához a kezdeményezést, habár Szabó István csapata sem játszott bombaformában, így is szembetűnő volt, hogy mennyire több önbizalommal futballozik, mint az angyalföldi ellenfele.

A fölény helyzetekben is megmutatkozott: az első félidőben Horváth Krisztofer kétszer, Zeke Márió egyszer került helyzetbe, de mindketten eltévesztették a célt. Ami a Vasast illeti: Sztojka Dominik csak Farkas Ádám és a VAR jóindulatának köszönhette, hogy a pályán maradhatott. A Vasas védője látványosan elkésett a becsúszó szereléssel, könyörtelenül letalpalta az ellenfelét, mégsem kapott piros lapot. Más akcióval is észrevétette magát a vendégegyüttes: a nem is olyan rég még a válogatottban szereplő Holender Filip lövése beakadt volna a felső sarokba, ha a hazaiak kapusa, Varga nincs a helyén. Varga már tehetetlen lett volna, ha Sztojka közvetlen közelről eltalálja a kaput. De nem sikerült neki, maradt a gól nélküli állás az első félidőben.

Tóth Barna fejesgóljával vezetett a KTE Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

Még negyedóra sem telt el a második játékrészből, amikor megszerezte a vezetést a KTE: egy jobb oldali beívelés után elméláztak a Vasas-védők, csak nézték, ahogy Tóth Barna berobban az ötösre, és fejjel megszerzi a szezonbeli negyedik gólját. A hátrányban levő Vasas edzője, Kondás Elemér cserélt: a bizonytalan Baráth Botond és Sztojka Dominik nem folytatta a mérkőzést, helyettük Ódor Máté és Hidi M. Sándor.

Ez nem lendített a Vasas helyzetén, sőt a hajrában az edző fia, Banó-Szabó Bence eldöntötte a meccset a KTE javára.

A Kecskemét megerősítette a második helyét a tabellán, a Vasas nem tudott lendületet venni a folytatásra.

Labdarúgó NB I, 23. forduló: Kecskemét–Vasas 2-0 (0-0), Kecskemét, Széktói stadion, 3223 néző, v.: Farkas Á.. Gólszerzők: Tóth B. (59.), Banó-Szabó (84.).

Korábban: Kisvárda–DVSC 0-1, Paks–Mol Fehérvár 2-1, Honvéd–ZTE 1-0.

Borítókép: A hazaiakat nem tudták megállítani az angyalföldiek (Fotó: Nemzeti Sport)