Az újabb bravúr elmaradt, a bronzért csatázik a magyar csapat a BL-ben

A Dunaújváros női vízilabdacsapata a mostani idény előtt a legfontosabb játékosai közül kettőt is elveszített (Gurisatti Gréta a Ferencvároshoz, Szilágyi Dorottya az Egerhez igazolt), a Bajnokok Ligájában ennek ellenére is bravúrt bravúrra halmozott. A magyar együttesek közül a legtovább, egészen a négyes döntőig menetelt, ahol először a kupagyőzelemre leginkább esélyesnek tartott Mataróval nézett szembe.

A DFVE pólósai nem riadtak meg a válogatott klasszisokkal teletűzdelt csapattól, és egy fórt kihasználva, Garda Krisztina révén a vezetést is megszerezték. Majdnem négy percen keresztül sikerült megőrizni a magyar kaput a góltól, ezután viszont beindultak a spanyolok, és a negyed végéig háromszor is betaláltak – köztük Keszthelyi-Nagy Rita is.

Rendkívül bátortalanul támadtak a dunaújvárosiak, a második játékrész közepéig nem is született újabb magyar gól. Garda törte meg a jeget, a tőle megszokott bombával jelentkezett. A negyed eleji 5-1-es állás után átmenetileg sikerült a Dunaújvárosnak feljönnie két gólra, de a nagyszünetre újra hárommal, 7-4-re vezetett a Mataro.

Mihók Attila tanítványainak a folytatásban sem volt esélye a felzárkózásra. A harmadik játékrészt is egy góllal veszítette el, s bár a negyediket – főleg Horváth Brigitta remeklésének köszönhetően – megnyerte, a Mataro végül 12-9-cel jutott a döntőbe, ahol a szintén spanyol Sabadell-lel találkozik szombaton 17.30 órakor. A DFVE pedig a bronzért ugrik medencébe, szombaton 16 órakor a nyolc sikerével rekordbajnok olasz Ekipe Orizzonte lesz az ellenfele.

Bajnokok Ligája, négyes döntő, elődöntő:

Mataro (spanyol)–Dunaújváros 12-9 (3-1, 4-3, 3-2, 2-3)

gólszerző: Sevenich, Espar 3-3, Keszthelyi-Nagy 2, Morell, Avegno, Van De Kraats, Cambray 1-1, ill. Horváth 4, Garda, Dobi 2-2, Szabó 1

Borítókép: Mihók Attila, a Dunaújváros vezetőedzője (Fotó: MTI/Derencsényi István)