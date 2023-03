Benedek Tibornak is szerepe volt az UVSE kupagyőzelmében

– Azzal szeretném kezdeni, hogy gratulálok a Ferencvárosnak, nagyszerűen menetelt ebben a sorozatban is, szintén megérdemelte volna a győzelmet – mondta szimpatikus módon Benczur Márton, az UVSE vezetőedzője. – A csapatom játékosai gátakat törtek át. Nagyon büszke vagyok rájuk, nem is tudom, hányadik alkalommal bizonyították, hogy bármire képesek. Különleges győzelem ez, nehéz rá szavakat találni. Benedek Tibor ezúttal is itt volt velünk, éreztük az általa közvetített erőt, sohasem feledjük. Remélem, büszke most ránk.