Sorra valósítja meg az álmait a Fradival a válogatott kiválósága

Gurisatti Gréta tavaly októberben, a Magyar Nemzetnek adott interjúban azzal indokolta, hogy tizennégy, a Dunaújvárosnál után eltöltött év után a Ferencvároshoz igazolt, hogy a zöld-fehérek női vízilabdacsapata még sosem játszott döntőt egy sorozatban sem, és kihívásnak tekinti, hogy vele a fedélzeten ezen változtassanak. Az olimpiai bronzérmes pólós abban reménykedett, hogy már az első évében összejön ez a bravúr. Ez immáron duplán is megvalósult: a Magyar Kupában diadalmaskodott a tavaly nyáron megerősített FTC, és szombaton a nemzetközi porondon is, az Eurokupában döntőbe jutott. Azt pedig még meg sem említettük, hogy a magyar bajnokságot tizenhat forduló elteltével pontvesztés nélkül vezeti a Fradi.

Az Eurokupa elődöntőihez visszatérve, a Ferencváros Padovában 12-9-re nyert a Plebiscito ellen, így a szombati visszavágón az is belefért, hogy 9-7-re kikapjon, egy góllal mégis jobbnak bizonyult az olaszoknál.

– Most bizonyosodott be igazán, mekkora értéke volt a háromgólos olaszországi győzelmünknek – idézte a Nemzeti Sport Gurisatti Grétát. – Az első meccsen sokkal jobb százalékban lőttük be az emberelőnyeinket, de hasonlóan brusztos, kemény csata volt. Nagyon büszke vagyok a csapatra, mert a visszavágón egyszer sem állt továbbjutásra a Padova, talán el is vette volna az önbizalmunkat, ha négy lett volna közte. Ebben az évben az a legfontosabb feladatunk, hogy elhiggyük, ez a csapat képes a győzelemre – kezdünk hinni benne!