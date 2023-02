Válogatottság, hála Benedek Tibornak, Krisztus-póz Kásás Tamással

– A válogatottság neuralgikus pont az életében?

– Egyszer voltam…

– Ez talán másoknak is újdonság.

– Azt is Tibornak köszönhetem. Az egyik felkészülési tornán 1995-ben, amit akkoriban Unicum-kupának hívtak, ő lebetegedett. Így az Universiadéra készülő csapatból egyszer-egyszer mindig más helyettesítette. Így jutott rám a sor, hogy a zárómérkőzésén, vasárnap a spanyolok ellen én is játszhattam. A meccset meg is nyertük 13-6-ra. Gál András barátom szokta is mondogatni, büszkén hirdethetném, hogy a spanyolok elleni mérlegem valószínűleg nekem a legjobb az egész magyar vízilabdában. Emlékezetes hét vége volt, hiszen előtte, szombaton, megnyertem a Balaton-átúszást. Egy évvel később pedig pedig az öbölátúszást, ami hivatalosan hosszútávúszó magyar bajnokságnak is számított. Medencés úszásban is országos bajnoknak vallhatom magam, mert 1993-ban szegedi színekben elindultunk két úszóból és két vízilabdából álló csapattal, s mert nem volt kiemelkedő ellenfél, győztünk is.

Szakértőként megtalálta a neki való szerepet

– Hogyan lett szakkommentátor?

– A Sport TV-n kezdődött talán, hogy a hivatalos kommentátor mellé beült egy szakkommentár is, eleinte rendre Faragó Tamás és Csapó Gábor. Az egyik alkalommal, éppen amikor Tonó nem ért rá, a szegedi barátom, az ismert riporter, Méhes Gábor hívott, hogy próbáljuk ki. Később aztán, ez 2009-ben történt, a Sportklub nevű csatornánál, amelynek a szintén egykori vízilabdás Hesz Máté volt az igazgatója, összeértek a szálak, állandó szakértővé avanzsáltam, s megragadtam ebben a szerepben.

Nem állítom, hogy tudatosan kerestem, mi lehetne az a szerep, amiben a nagy többség által elismerten kiemelkedő teljesítményt nyújtva a vízilabda közegében maradhatok, az élet hozta így, aminek persze nagyon örülök.

– Előfordult, hogy korábbi csapattársak, ismerősök elküldték melegebb éghajlatra, mert olyat talált mondani, ami nem tetszett nekik?

– Szerencsére nem. Nem állítom, hogy nem tévedtem, de ha ez megesett, akkor utólag megbeszéltük. A szurkolókkal nehezebb volt, például évtizede a Vasas–Eger párharc uralta a magyar vízilabdát, s egyszerre voltam vidéki bunkó meg Vasas-bérenc is. Mondtam a felhevült drukkereknek, én most hátralépek, előbb döntsétek el, ki és mi is vagyok… Megtanultam tisztelni a kommentátori munkát, ami nagyon komplex feladat, egyszerre nyolc-tíz dologra kell figyelni, s persze érthetően és hitelesen kell közvetíteni a történéseket.

– Kevésbé ismert rövid szakasza az életének, hogy bő éven át edzője is volt a Szeged felnőttcsapatának. Miért lépett vissza ettől a feladattól másfél éve, nyáron?

– Kezdjük először azzal, hogy miért léptem egyáltalán előre! Jogászként huszonnyolc éve dolgozom ugyanannál a cégnél. Nehéz több lovat megülni egy fenékkel. Nehéz helyzetbe került a csapat, megkértek, segítsek, elvállaltam, a háttérben az volt a kérdés, hogy Kiss Csaba mikor vonul vissza, s mivel még egy évet játszott, én ugrottam be. Ez alatt az egy év alatt megtapasztaltam, hogy az edzői munka teljes embert kíván, beszippantja az embert, ezt másként nem is lehet csinálni.

– Nem voltak, nincsenek tehát edzői ambíciói?

– Nem mondom, hogy nem értek nagyon szép élmények, ám helyes önértékeléssel azt kellett mondanom, ezt már nem vállalhatom, mert a családi élet rovására menne.

– Obligát kérdés: családi körben van-e utánpótlás?

– A nevelt fiam kézilabdázott, a Pick első csapatának közelébe jutott, de áttörnie nem sikerült ezt a határt. A nagyobbik lányom a színészet felé kacsingat, a kisebbik viszont focizik, mint egykor az édesapám, aki NB II-es labdarúgó volt. A SZEOL SC-ben a fiúk között játszik már harmadik éve. Először azt hittük, hogy két hét után otthagyja, de tántoríthatatlan.

Civilben ügyvédként dolgozik, huszonnyolc éve ugyanannál a cégnél. Fotó: Mirkó István

– Örök téma, meg kell-e reformálni a vízilabdát a népszerűsítés érdekében, vagy maradjon olyannak, amilyen?

– Folyamatosan szükség van újításokra, mert változik a világ is. Ám el kell fogadni, a vízilabda rétegsportág, kevesen űzik és értik igazán mélyen, ami meghatározza a nézettségét. Kell alkalmazkodnia a vízilabdának az igényekhez, de soha nem szabad mondjuk a futballhoz mérni.

Szerencsére arányaiban Magyarországon többen értik és nézik a vízilabdát, mint más országokban, a válogatott hazai fellépése ugyanolyan népünnepély, mint labdarúgásban.

– Tavaly férfi, női vonalon egyaránt ellentmondásos éve volt a magyar vízilabdának. Mit gondol a szakértő, mire számíthatunk majd jövőre, a párizsi olimpián?

– Egy évben nem szerencsés két világversenyt rendezni, nem lehet kétszer csúcsformába lendülni. Ehhez képest idén júniusban világbajnokság lesz Fukuokában, januárban Európa-bajnokság, márciusban pedig újabb világbajnokság következik, júliusban aztán olimpia. Egy éven belül négy, fél éven belül három világverseny. Kihívás a javából. A világbajnokság lényege a kvalifikáció, nem a helyezés szerinti eredmény, csúcsformát az olimpián kellene hozni.

– Csipkedhetnék magukat a fiúk és lányok, hiszen szakértőként az olimpián ön is a csúcsra juthatna…

– Európa-bajnoki címet 2000-ben, világbajnoki döntőt pedig kétszer is, 2017-ben és tavaly már volt alkalmam közvetíteni itthon. Külföldre eddig nem volt szokás szakkommentátort is akkreditálni, az olimpia ráadásul külön kategória, de természetesen ez az álmom. Kicsi rá az esély, de csodálatos lenne megélni, hogy a magyar válogatott győzelménél szakértőként én is jelen lehessek.

Borítókép: A vízilabda az életre is nevelte (Fotó: Mirkó István)