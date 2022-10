A válogatott alapembere a Fradit is döntőbe vezetné

– Külföldre nem hívták?

– Évek óta vannak megkereséseim, de a párizsi olimpia előtt nem szerettem volna külföldre igazolni. Családcentrikus vagyok, és nagyon hiányoznának a szeretteim, ha külföldön élnék. Emellett szerintem Magyarországon a legerősebb a bajnokság, a spanyol, olasz vagy görög ligában sem lehetne ennyi jó mérkőzést játszani. A válogatott miatt sem mindegy, hogy az ember mennyi utazik, hiszen nagyjából havonta van összetartás vagy sportesemény, amin részt veszünk. Fárasztó lehet havonta kétszer, háromszor repülni. Az olimpia után viszont, ha már a levezető fázisban leszek, jobb lesz a tengerparton edzeni, mint itthon.

Már nem Gurisatti lesz a Dunaújváros négyese Fotó: MTI/Kovács Anikó

– Júniusban létrehozta a saját márkáját. Honnan jött az ötlet?

– Régóta szerettem volna fürdőruhákat csinálni, néhány éve már kialakulóban is volt valami. Akkor végül azért nem lett az egészből semmi, mert akik gyártották volna a fürdőruhát, hirtelen eltűntek a színről. Most viszont éreztem magamban erőt ahhoz, hogy nekiálljak. Ez részben hobbi, de közben kemény üzlet is, amibe energiát kell fektetni. A termékek tervezéséből is kiveszem a részem, és egyébként is bőven van munka vele, de szerencsére sokan segítenek, anyukám készíti elő, illetve ő adja fel a csomagokat, a párom üzletvezető lett. A vízilabda mellett ez komoly feladat. Az edzések időtartama is nagyon hosszú, illetve a kettő között azért pihenni is jólesik.

A gyerekek miatt viszont megéri dolgozni. A dunaújvárosi uszodába belépve rohannak hozzám a rajzaikkal, megölelnek, megpuszilnak, és elmesélik, hogy én vagyok a példaképük. Őket szeretném motiválni, hogy beteljesítsék az álmaikat, és a nehéz helyzetekben is emlékezzenek rá, miért kezdtek vízilabdázni.

– Elképzelhető, hogy ez lesz az irány a vízilabda utáni életben?

– Egyelőre inkább kedvtelésből csinálom, de idővel lehet tovább fejleszteni. Rajta is vagyunk az ügyön, hogy felnőtteknek is legyenek kollekcióink. Én szeretek kreatív dolgokat csinálni, így ez jó út lehet, az az irány, ami nekem tetszene a jövőben.

– Ennyi teendő mellett jut ideje az esküvőszervezésre is?

– A dátum és a helyszín már megvan, jövő augusztusban lesz, egyelőre itt tartunk. Mindennek megvan a maga ideje, most kezdődött a bajnokság, azon lesz a nagyobb hangsúly. Jól be szoktam osztani az időm, és sok segítséget is kapok, így nem kell egyedül helytállnom. Mondhatjuk, hogy ez is egy csapatsportág, csak éppen a pályán kívül.

Irány a Világliga döntője Az elmúlt hétvégén kezdődött csak a női bajnoki szezon, hamarosan ismét a válogatott lesz a fókuszban, ugyanis november első napjaiban a Világliga döntőjében szerepel majd a Bíró Attila vezette nemzeti csapat. A mieink sorrendben az ausztrálok (11. 02.), a spanyolok (11. 03.) és a brazilok (11. 04.) ellen ugranak medencébe. Gurisatti amondó, válogatottunk ezúttal más arcát mutatja majd, mint az Eb-n. – Két hét múlva utazunk Tenerifére a Világliga-döntőre, biztos vagyok benne, hogy ott jobban fogunk játszani, mint az Európa-bajnokságon. Egyrészt a társaság pihent, másrészt új szezon kezdődött a bajnokságban, ezért mindenki fel van dobva.

Borítókép: Gurisatti Gréta a 2022-es vizes vb olaszok elleni csoportmérkőzésén (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)