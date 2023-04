Elégedetlen a kapitány, nem sikerült legyűrni az olimpiai bajnokot

Az elmúlt bő másfél évtizedben csak elvétve akadt rá példa, hogy legyőzték volna az Egyesült Államok női vízilabdacsapatát. A mieinknek a közelmúltban mégis sikerült, ráadásul kétszer is: a tokiói olimpia csoportkörében és a Világkupa tavalyi szuperdöntőjének elődöntőjében gyűrtük le a csapatot, amelynek 2007 óta minden tornán „bérelt” helye volt a dobogó legfelső fokán. Sajnos éppen a tavalyi világbajnoki döntő jelentette a kivételt a legutóbbi mérkőzésen, amelyet a tengerentúliak 9-7-re nyertek meg.

Ezúttal a Világkupa második selejtezőkörében randevúzott egymással a két csapat, amelyek már a múlt héten kiharcolták a részvételt a sorozat júniusi szuperdöntőjén, a napokban Athénban csak a majdani beosztásról döntenek. Nagy teher tehát nem nyomja a vállakat, Bíró Attila a csapatkapitánynak, Keszthelyi-Nagy Ritának pihenőt is adott, az amerikaiak, a hollandok és az olaszok elleni találkozók pedig jó lehetőségnek bizonyulnak, hogy mások is megmutassák, képesek a vezérszerepre.

A szövetségi kapitány az első két hely megszerzését tűzte ki célul a görög fővárosban, és az ehhez vezető első lépést meg is tették a tanítványai, hiszen remekül, gyors góllal kezdték a szerdai mérkőzést. A magyar válogatott azonban csak az első negyedben mondhatta el magáról, hogy vezetett, sőt, fél perccel a dudaszó felcsendülése előtt már az amerikaiaknál volt az előny (3-2), amely a nagyszünet előtt két gólra hízott. (5-3)

A harmadik játékrészben Vályi Vanda találatával kiegyenlített a csapatunk, de az utolsó fél perc ismét kritikusnak bizonyult, újabb amerikai gól vezette fel a záró felvonást. Ezt 3-2-re nyerte az ellenfél, a meccset pedig 10-8-ra.

Bíró Attila nem volt felettébb elégedett a látottakkal, véleménye szerint csapatának ezúttal nem volt esélye a győzelemre.

– Egészen jó pillanatokkal sajnos nem lehet meccset nyerni, ezekből sokkal több kellett volna. Felőröltek minket a végére, elfáradtunk – mondhatnám azt, hogy hellyel-közzel jól tartottuk magunkat, de az nem lenne igaz, mert sokkal több kellett volna a pontszerzéshez. Több kikényszerített hibát követtünk el, az amerikaiak erőssége, hogy fizikailag megtörnek, így ezek a hibák óhatatlanul benne vannak a játékban. Visszajöttünk hat-háromról hat-hatra, ami pozitívum, mutatja, hogy a magyar női válogatottnak mindig van tartása, de a győzelemhez még ennél is több kell. Jó pár embertől többet vártam, és akadt egy-két gyermeteg megmozdulás, amelyet a következő meccsekre el kell felejtenünk. Bízom benne, hogy sokkal több van bennünk még, elöl is, hátul is, mert az emberfóros játékunk ma nem volt biztató, vagy mondhatom úgy is, egyáltalán nem tetszett – értékelt a szövetségi kapitány.

Világkupa, selejtező, 2. forduló:

Egyesült Államok–Magyarország 10-8 (3-2, 2-1, 2-3, 3-2)

gólszerzők: Mussalman 2, Bonaguidi 2, Raney 2, Ausmus 2, Steffens, Prentice, ill. Gurisatti 3, Leimeter 2, Parkes, Tiba, Vályi

A magyar válogatott további programja Athénban:

csütörtök: Magyarország–Hollandia 15.00

péntek: Magyarország–Olaszország 19.00

Borítókép: Gurisatti Gréta (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)