Németh Balázs őszintén elmondta, mi az, amitől a leginkább fél

Németh Balázs 2022. szeptember 2-án vette át a budapesti atlétikai világbajnokság lebonyolításáért felelős társaság, a Budapest 2023 NZrt. vezérigazgatói tisztségét, és a munkában nem nagyon van megállás.

– Az én napom reggel fél hatkor kezdődik – akkor nézem meg azokat az e-maileket, amelyeket kollégáim hajnali 3-kor küldtek el –, mert nálunk van, aki ekkor is dolgozik. Hogy hol van a nap vége? Másnap hajnali egy órakor. A kanadai szövetség éppen most küldött egy levelet, hogy ők magukkal hozzák a felfújható jégkádjukat és ehhez ragaszkodnak. Ez csak egy példa volt a sok közül, amivel foglalkoznom kell. S pont most kaptam egy e-mailt, amelyben leírták, hogy a belvárosi maratonpályán a 10 kilométeres kör 9996 méter és 79 cm volt. Idejött egy holland ember, aki ezzel foglalkozik, lemérte. Hiányzik tehát három méter és 21 centi ahhoz, hogy a kör tényleg 10 kilométeres legyen. Ezért egy bóját majd odébb kell rakni. Most ezen lehet nevetni, de tényleg ezeken az apróságokon is el lehet bukni egy tökéletes vb-rendezést.

A Budapest 2023 NZrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy a vb alatt egymilliárd ember figyel majd ránk.

– Olyan helyekről is, ahol talán azt sem tudják, kik vagyunk mi, akik soha nem hallottak Magyarországról. Budapest bekerül azoknak a városoknak a sorába, amely bebizonyítja, hogy képes a világ harmadik legnagyobb sporteseményének megrendezésére. Idejön több tízezer turista. Ha csak a sportot vagy a sportdiplomáciát nézzük, egy olyan polcra kerülhetünk, amely jóval magasabban van annál, ahol most vagyunk.

A Németh Balázs vezette szervezőcsapat hatalmas munkát végez Fotó: Origó/Csudai Sándor

Németh Balázs arról is beszélt, mi az, amitől a leginkább félt, ami a rémálmaiban se jöjjön elő:

– Hogy a versenypályán valami nem stimmel. A mai napig emlékszem, amikor 1994. július 5-én, New Yorkban a Bulgária–Mexikó labdarúgó vb-nyolcaddöntő közben összetört az egyik kapu és a szervezők huszonöt perc alatt egy teljesen új futballkaput állítottak fel a Giants stadionban. Ezalatt állt a játék. A tévében közvetítő riporter mondata a mai napig itt cseng a fülemben: „Hihetetlen, hogy ezek még erre is gondoltak” – ezt mondta akkor Gulyás László. Azon jár folyamatosan az eszem, hogy nekünk van-e „pótkapunk” és gondolunk-e minden olyanra, amiből B, C, D tervet kell csinálnunk.

Borítókép: A Nemzeti Atlétikai Központ nemzeti színekkel kivilágítva (Forrás: Budapest 2023 NZrt.)